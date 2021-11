Rafila: Românilor nu li s-a explicat ce este certificatul verde și că nu presupune exclusiv vaccinarea

162047 – 04112021 – Alexandru Rafila, fost reprezentant al României la OMS,a declarat că românii au în continuare dileme în privinţa certificatului verde COVID, pentru că nu li s-a explicat ce este acest document şi mai ales că nu presupune exclusiv vaccinarea. ”Cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că acest certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea. Vaccinarea, sigur, trebuie încurajată”, a spus Rafila după o întâlnire a reprezentanţilor Comisiilor pentru sănătate din Parlament cu o delegaţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

”În ceea ce priveşte certificatul verde COVID, cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că aceste certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea – vaccinarea, sigur, trebuie încurajată -, ci şi testarea şi, bineînţeles, trecerea prin boală. Unul dintre elementele importante pe care le-am menţionat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de sănătate este accesul universal la testare. Am discutat lucrul ăsta şi el trebuie să existe, el nu trebuie să descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situaţia”, a afirmat medicul.

Potrivit acestuia, în România se fac puţine teste, precizând că ţări care aveau un număr similar de cazuri făceau ”de cinci ori, de zece ori mai multe teste” ca în ţara noastră. ”Deci, este clar că este o problemă, o limitare a accesului la testare. Certificatul verde e o problemă sensibilă de discuţie în România, ăsta este adevărul, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm. Aş prefera să încetăm cu aceste poziţii partizane pro şi contra, trebuie explicat de ce este util, că e o măsură de protecţie individuală, e o măsură de protecţie a comunităţii şi că este acceptabil dacă statul sprijină cele două elemente – vaccinare şi accesul universal la testare”, a subliniat Rafila, potrivit Agerpres.

El a adăugat că discuţia cu privire la introducerea certificatului verde la locul de muncă putea să aibă loc în urmă cu cinci luni, pentru că acum ”ostilizează personalul medical” pe fondul unei creşteri mari a numărului de pacienţi cu COVID 19.