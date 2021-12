ANCOM propune modificări în reglementarea activității radioamatorilor 

162589 – 10122021 – ANCOM supune consultarii publice noi reguli in reglementarea activitatii radioamatorilor, urmarind revizuirea legislatiei secundare de specialitate din domeniu, precum si punerea in acord a acesteia cu evolutia reglementarilor nationale si internationale. De asemenea, se propune ca persoanele interesate sa poata depune si ridica in format electronic mai multe documente necesare autorizarii activitatii lor. Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator poate fi accesat aici.

Modificari propuse de proiectul de decizie

ANCOM propune ca persoanele interesate sa aiba posibilitatea de a depune si de a ridica in format electronic documentele necesare in procesul de autorizare si certificare in serviciul de amator si amator prin satelit, respectiv eliberarea autorizatiilor de radioamator, a autorizatiilor de statie repetoare si de radiobaliza si a certificatelor de radioamator. Aceste modificari au avut in vedere evolutia tehnologica si necesitatea digitalizarii procedurilor, tinand cont si de actualul context sanitar.

O alta modificare vizeaza introducerea unei reguli de deducere a indicativului unei statii repetoare sau de radiobaliza din indicativul radioamatorului proprietar al statiei respective. Aceasta masura are drept scop identificarea mai facila a titularului de autorizatie pentru statia repetoare sau de radiobaliza, precum si protejarea indicativelor scurte ce urmeaza sa fie dedicate pentru situatii speciale, inclusiv cele de urgenta, luand in considerare dimensiunea limitata a acestei resurse.

De asemenea, sunt introduse doua noi obligatii pentru titularii autorizatiilor de radioamator pentru statii repetoare la utilizarea statiilor radio in situatii de urgenta. Astfel, acestia vor trebui sa se asigure ca statia repetoare va avea cel putin un canal de urgenta care sa poata prelua neingradit comunicatiile de urgenta si, totodata, sa asigure inregistrarea legaturilor desfasurate pe canalele de urgenta in regim automat pe statia repetoare, cu pastrarea copiilor de trafic timp de un an.

Radiocomunicatiile in serviciul amator

Radiocomunicatiile in serviciul de amator si amator prin satelit cuprind toate tipurile de radiocomunicatii civile care functioneaza in benzile de frecvente radio cu statut neguvernamental sau statut partajat (guvernamental/neguvernamental) atribuite serviciilor de amator si amator prin satelit conform Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF) aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 376/2020 privind aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio.

Activitatea in serviciul de amator si amator prin satelit consta in utilizarea undelor radio in scop personal prin elemente proprii de emisie-receptie. In acest fel, radioamatorii din intreaga lume pot comunica liber prin intermediul statiilor radio in functie de benzile de frecvente atribuite in acest scop. Radioamatorismul nu este practicat in scopuri politice sau economice, ci doar in scop personal si fara niciun interes pecuniar, avand ca scop autoinstruirea, intercomunicarea si investigatiile tehnice efectuate de radioamatori. Aceasta activitate este recunoscuta pe plan international la nivelul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), principalul organism de reprezentare al radioamatorismului fiind Uniunea Internationala a Radioamatorilor (IARU), membru de sector al UIT.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 17 ianuarie 2022, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.