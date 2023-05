„Caravana filmului românesc – Cartea și filmul”, din nou la Jimbolia

168796 – 09052023 – După succesul avut anul trecut, „Caravana filmului românesc – Cartea şi filmul”, ediția a X-a, pornește din nou la drum, iar primele proiecții din 2023 vor avea loc la Jimbolia. Timp de trei seri, în intervalul 12 – 14 mai, în Piațeta Sfântul Florian, cu începere de la ora 21.00, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să vizioneze unele dintre cele mai frumoase filme clasice românești.

În prima seară, vineri, 12 mai, ora 21.00, copiii, micuții spectatori de azi, poate marii creatori de mâine, sunt invitați la întâlnirea cu „Veronica” (regia: Elisabeta Bostan) și a sa trăistuță fermecată. Alături de Lulu Mihăescu (Veronica), spectatorii se vor bucura să îi revadă în roluri inedite pe îndrăgiții Margareta Pâslaru, Dem Rădulescu și Vasilica Tastaman, în rolul șiretei Vulpi.

Filmul „Maria, Regina României” (regia: Alexis Sweet Cahill), o poveste bazată pe fapte reale ce are în prim plan figura marcantă a Reginei Maria, este programat sâmbătă, 13 mai, de la ora 21.00. Filmul a avut premiera în anul 2019, iar rolurile principale sunt interpretate de Roxana Lupu (Regina Maria), Daniel Plier (Regele Ferdinand), Adrian Titieni (Ion I. C. Brătianu), Anghel Damian (Prințul Carol al II-lea), Șerban Pavlu (Ernest Ballif).

În ultima seară a „Caravanei filmului românesc” la Jimbolia, publicul cinefil se va amuza, cu nostalgie, poate, revăzându-i pe marii actori români de teatru și film Amza Pellea, Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Stela Popescu și ale lor aventuri din „Nea Mărin miliardar” (regia: Sergiu Nicolaescu).

Intenția „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul” este aceea de a contribui, prin acţiunile sale, la apropierea tuturor de arta atât de frumoasă a filmului şi, în mod special, de cea a filmului românesc. Căci, aşa cum spunea Jean Cocteau, un film nu este altceva decât „o scriere în imagini”.

La toate proiecțiile din cadrul „Caravanei filmului românesc” accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile!

În cazul în care vremea va fi nefavorabilă pentru vizionarea în aer liber, proiecțiile vor avea loc la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia, cu începere de la ora 21.00.

***

Programul Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul din Piațeta Sfântul Florian este următorul:

Vineri, 12 mai, ora 21.00 : VERONICA

Regia: Elisabeta Bostan; Scenariul: Vasilica Istrate, Elisabeta Bostan;

Cu: Dem Rădulescu, Margareta Pâslaru, Lulu Mihăescu, Vasilica Tastaman, Angela Moldovan, George Mihăiță

(muzical / 1974 / 90 min.)

Sâmbătă, 13 mai, ora 21.00 : MARIA, REGINA ROMÂNIEI

Regia: Alexis Sweet Cahill;

Cu: Roxana Lupu, Daniel Plier, Adrian Titieni, Anghel Damian, Șerban Pavlu

Dramă, istoric / 2019 / 105 min.

Nerecomandat copiilor sub 12 ani

Duminică, 14 mai, ora 21.00 : NEA MĂRIN MILIARDAR

NEA MĂRIN MILIARDAR

Regia: Sergiu Nicolaescu;

Scenariul: Vintilă Corbul, Eugen Burada, Amza Pellea;

Cu: Amza Pellea, Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Stela Popescu

(comedie / 1979 / 88 de min. )

***

Scopul „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat la a X-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. „Caravana filmului românesc” aduce filmul românesc în atenția spectatorilor, promovându-l într-o manieră accesibilă. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr și le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creații cinematografice românești.

***

Asociaţia CineCultura (www.asociatiacinecultura.ro), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC, proiect ce s-a derulat, la nivel naţional, prin cele două secţiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei naţionale şi Cartea şi filmul.

În cei nouă ani de existenţă, Caravana filmului românesc a ajuns în peste 45 de oraşe, având un număr aproximav de 200.000 de spectatori şi consemnând peste 3.000 de referiri în presa locală şi naţională. În cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artistică şi tehnică de excepţie, fiind refăcute ca sunet şi imagine.

***

Proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Naţional al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual, ANF – Arhiva Naţională de Filme;

Parteneri media: All About Romanian Cinema – AaRC, România pozitivă, Agenţia de Carte, Amos News, Prompt Media, Ultima oră, Timp românesc, Go Next, Biz Plus, Cinefan, Roportal, Cinefilia, Comunicate de afaceri, Boio.

La Jimbolia, proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Orașului Jimbolia.