Angel Tîlvăr: „Este nevoie în continuare de sprijin pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, care este un partener vulnerabil în regiunea Mării Negre”

169853 – 31082023 – Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a participat, în zilele de 29 și 30 august, la Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale UE, care a avut loc la Toledo, Spania, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, anunță MApN.

Dezbaterile s-au focalizat pe contribuția UE la angajamentele de securitate pentru Ucraina, precum și pe implicațiile regionale și globale ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a prezentat, prin video-conferință, evoluțiile recente din teren.

Intervențiile miniștrilor apărării au evidențiat importanța continuării sprijinului actual oferit Ucrainei, în context, fiind abordate și noile inițiative privind achizițiile în comun în domeniul apărării și creșterea capacităților industriale ale statelor membre.

Totodată, au fost analizate implicațiile negative la nivel regional și global ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La această discuție au participat Asistentul Secretarului General al NATO pentru Politică de Apărare și Planificare, Angus Lampsey, și Subsecretarul General al ONU pentru operații de menținere a păcii, Jean-Pierre Lacroix. A fost subliniată importanța cheie a cooperării dintre UE, NATO și ONU, atât în sprijinul Ucrainei, cât și în susținerea celorlalți parteneri din regiune, precum și în asigurarea tranzitului cerealelor ucrainene către statele cele mai vulnerabile.

„Am reconfirmat susținerea fermă a României pentru Ucraina atât timp cât va fi necesar. Am reamintit omologilor mei și de decizia recentă de înființare a unui centru de instruire pentru piloți F-16 în România, facilitate care va fi deschisă și pentru statele aliate și partenere, inclusiv Ucraina. De asemenea, am subliniat importanța unei viziuni strategice mai ample, care să includă sprijinul pentru partenerii cei mai vulnerabili din regiunea Mării Negre, evidențiind situația Republicii Moldova. Nu în ultimul rând, am reliefat rolul României în sprijinul acordat tranzitului cerealelor din Ucraina și am subliniat importanța cooperării și coordonării între toți actorii implicați în aceste eforturi”, a subliniat ministrul Angel Tîlvăr.

Potrivit sursei citate, miniștrii apărării au discutat și pe tema misiunilor militare și operațiilor desfășurate de UE în Balcanii de Vest și Africa, precum și stadiul operaționalizării capacității de dislocare rapidă a UE. Ministrul român al apărării a evidențiat participarea României în cadrul misiunilor și operațiilor desfășurate sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC), subliniind în mod particular contribuția semnificativă a țării noastre la operația EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina.

În marja întâlnirii din Spania, a avut loc și cea de-a doua reuniune a Comitetului Director al Centrului Satelitar al UE (EU SatCen) în formatul miniștrilor apărării. Activitatea a constituit un prilej pentru dezbaterea progreselor înregistrate în procesul de transformare a Centrului, miniștrii apărării oferind orientări politice privind continuarea acestui demers în contextul de securitate actual. Ministrul Tîlvăr a exprimat sprijinul ferm al României pentru eforturile privind modernizarea Centrului și creșterea capacității de a livra produse și servicii satelitare, evidențiind că EU SatCen este un instrument valoros în cadrul PSAC.