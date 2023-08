Miniștrii apărării din UE, informați la sediul SatCen despre evoluțiile inteligenței artificiale

169854 – 31082023 – Sub președinția lui Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, la Baza Aeriană Torrejón de Ardoz (Spania) a avut loc cel de-al doilea Consiliul de administrație (după 2021) al Centrului prin satelit al Uniunii Europene (EU SatCen) la nivel ministerial.

EU SATCEN, care tocmai și-a sărbătorit cea de-a 30-a aniversare prin inaugurarea unei noi clădiri în incinta bazei, este agenția interguvernamentală a Serviciului European de Acțiune Externă responsabilă cu sprijinirea procesului decizional al Uniunii cu informații geospațiale, în special în domeniul Politică de securitate și apărare (PCSD).

Întâlnirea a reunit miniștrii Apărării și delegații din toate cele 27 de state membre ale UE, comisarul Thierry Breton, precum și alți reprezentanți de rang înalt ai Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și ai Comisiei Europene.

După deschiderea de către HRVP Josep Borrell, miniștrilor și delegațiilor le-au fost prezentate realizările SatCen din ultimii ani, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a orientărilor și deciziilor luate în timpul reuniunii anterioare a Consiliului ministerial de la Bruxelles în 2021.

Ambasadorul Sorin Ducaru, directorul SatCen, a susținut un briefing despre rolul, realizările și perspectivele SatCen, aliniate la obiectivele strategice ale UE în domeniile securitate, apărare și spațiu. Șeful operațiunilor, Álvaro Rodríguez, a prezentat aspectele operaționale, subliniind contribuțiile semnificative ale Centrului în diferite domenii. În plus, Alexis Letulier, Head of IT, a susținut o prezentare despre cele mai recente evoluții ale inteligenței artificiale și evoluția platformei IT securizate SatCen.

Într-un format interactiv, miniștrilor și șefilor de delegații le-au fost prezentate informări despre stațiile de lucru operaționale și activitățile operaționale relevante în desfășurare. Aceste prezentări au oferit informații directe despre capacitățile SatCen și despre rolul său crucial în furnizarea de sprijin esențial de informații geospațiale pentru luarea deciziilor și acțiunile UE, inclusiv misiunile și operațiunile UE. Delegații au asistat la modul în care produsele și serviciile SatCen contribuie la întregul spectru de planificare politică și de luare a deciziilor în acțiunea externă.

Reuniunea Consiliului Ministerial s-a încheiat cu o discuție despre dezvoltarea și alinierea SatCen la nivelul dorit de ambiție al statelor membre. De asemenea, a servit ca platformă pentru a oferi îndrumări politice esențiale și pentru a stabili nivelul viitor de ambiție pentru creșterea continuă a Centrului.

Discuțiile s-au concentrat pe abordarea provocărilor internaționale de securitate și pe alinierea obiectivelor SatCen la Busola Strategică și Strategia Spațială a UE pentru Securitate și Apărare. Parametrii cheie evidențiați au inclus modalități de a sprijini mai bine SatCen să își susțină rolurile operaționale în creștere și să țină pasul cu evoluția rapidă a analizei geospațiale și modalitățile prin care agenția ar putea sprijini în continuare angajamentul extern al UE prin parteneriate adaptate.

În alocuțiunea sa, HVRP Josep Borrell a afirmat că „Centrul de Sateliți (UE) este ochii Uniunii Europene în cer (pe orbită) și o parte foarte importantă a securității UE. Literalmente servește UE pentru a obține o imagine mai bună a evoluțiilor sau crizelor relevante din lume … În discuția de astăzi, consiliul de administrație a reafirmat clar că SatCen trebuie să își păstreze poziția de centru de excelență al UE pentru analiza informațiilor geospațiale”.

Ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, a arătat că SatCen este un exemplu pentru ceea ce europenii pot obține prin cooperare: ”Tehnologia și informațiile furnizate de acest Centru sunt esențiale pentru a putea avansa în multe domenii, cum ar fi invazia Ucrainei, lupta împotriva terorismului și imigrația ilegală”.

SatCen furnizează informații în timp util și exacte pentru procesele și acțiunile de luare a deciziilor și are un rol important în sprijinirea statelor membre ale UE în probleme de securitate și apărare, oferind autonomie strategică UE în domeniul analizei informațiilor geospațiale.

Fondat în 1992 ca organism al Uniunii Europene de Vest (UEO), Centrul de Sateliți al Uniunii Europene (SatCen), cu sediul la Torrejon de Ardoz, în vecinătatea Madridului, a fost încorporat ca agenție în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2002. Situația geopolitică a vremii a necesitat crearea unei capacități mai independentă, pentru ca statele membre UEO să aibă o imagine mai bună a evoluțiilor relevante din jurul evenimentelor de criză. Activitatea operațională a SatCen sprijină UE și statele sale membre în luarea deciziilor în cunoștință de cauză și acțiuni în domeniul politicii externe, de securitate și de apărare.