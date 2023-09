Expoziția „Caramitru – Beyond the Stage”, deschisă la Dublin

169891 – 04092023 – Expoziția „Caramitru – Beyond the Stage” / „Caramitru – dincolo de scenă“, semnată de Florin Ghioca, fotograf, jurnalist și teatrolog, va fi deschisă, în perioada 5-22 septembrie 2023, la Palmerston House din capitala Irlandei (Fenian St, Dublin 2). Vernisajul va avea loc marți, 5 septembrie 2023, ora 18.00, în prezența autorului fotografiilor. Evenimentul este organizat de ICR Londra, Ambasada României în Irlanda și Asociația Internațională a Fotografilor de Teatru, cu sprijinul AQUA Carpatica.

Ion Caramitru (1942-2021), fost director al Teatrului Național din București și președinte al Uniunii Teatrale din România – UNITER, s-a stins din viață la 5 septembrie 2021. Pentru munca sa în stabilirea legăturilor culturale britanico-române, a fost numit, în 1995, Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic / Honorary Officer of the Order of the British Empire. În 1997, Ministerul francez al Culturii i-a acordat titlul de Chevalier des Arts et des Lettres. A fost distins cu Order of the Rising Sun from the Emperor of Japan, în 2017, și cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler, în 2017. Revista Times l-a numit „Unul dintre cei mai buni actori de teatru din toate timpurile, oferind publicului o strălucită interpretare în rolul Hamlet”.

Expoziția prezintă 36 de fotografii care surprind momente inedite: de la întâlnirea lui Ion Caramitru cu ASR Prințul Charles de Wales, aflat în vizită la Teatrul Național din București, la ceremonia decorării la palatul prezidențial, de la turnee și întâlniri cu diverse personalități ale lumii artistice și sportive, la fotografii din intimitatea cabinei la repetiții și momente amuzante sau mai puțin plăcute din interiorul teatrului.

Florin Ghioca este jurnalist, teatrolog, fotograf oficial al Teatrului Național din București și președinte fondator al International Association of Theatre Photographers (IATP).

Accesul publicului este liber.