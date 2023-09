Luminița Odobescu, la deschiderea lucrărilor Forumului Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC)

167074 – 28092023 – Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a participat joi, 28 septembrie 2023, la deschiderea lucrărilor celei de-a doua ediții a Forumului internațional Euro-Atlantic pentru Reziliență, având ca tematică ”Resilience at Sea and its Impact on Land”.

Șefa diplomației române a subliniat relevanța regiunii Mării Negre în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina, regiune cu semnificație geopolitică deosebită aflată în epicentrul acestui conflict. A subliniat faptul că reziliența, în multiplele sale dimensiuni, a devenit o prioritate strategică, iar contracararea amenințărilor hibride necesită o abordare integrată și o colaborare strânsă între guvern și cetățeni.

De asemenea, a menționat că reziliența reliefează atât conotații militare, cât și civile, punctând faptul că una dintre cele mai condamnabile tactici hibride folosite de Federația Rusă este împiedicarea transportului de grâne și fertilizatori din Ucraina către piețe externe. Ministrul afacerilor externe a precizat că România a acționat și va acționa în continuare în coordonare cu statele sale vecine și partenerii strategici, astfel încât să faciliteze la maxim tranzitul de produse agricole prin porturile românești.

Forumul internațional Euro-Atlantic pentru Reziliență este organizat de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență, în perioada 28-29 septembrie 2023, la București și reunește experți în domeniu din plan extern, atât din sfera guvernamentală, cât și din sectorul privat.