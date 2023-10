Regim special pentru cerealele importate din Ucraina până la finalul anului

167213 – 13102023 – În contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole, Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie, care stabilește măsuri temporare de instituire a unui acord de punere pe piață pentru produsele agricole din Ucraina, în vederea atenuării repercusiunilor negative imediate în sectorul producției primare și al procesării.

Produsele agricole care fac obiectul importului reglementat prin această ordonanță de urgență sunt:

a) grâu și meslin;

b) porumb;

c) semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate;

d) semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate.

Produsele agricole pot fi importate numai pe baza unui acord emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru operatorii economici cu sediul social și punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfășoară activități în următoarele sectoare economice:

a) 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;

b) 1061 – Fabricarea produselor de morărit;

c) 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

d) 014 – Creșterea animalelor.

Pentru emiterea acordului, operatorul economic care intenționează să importe produsele agricole din Ucraina, solicită la Ministerul Agriculturii eliberarea acordului, pe baza prezentării unui document din care să reiasă necesitatea de completare a stocurilor, precum și a altor acte necesare menționate în OUG. MADR verifică informațiile și, pe baza unui raportul emis de o Comisie (ANAF, ANSVSA, Vamă, Ministerul Agriculturii și Ministerul Economiei), eliberează acordul.

Operatorul economic prezintă un certificat de conformitate al produsului ce urmează a fi importat, eliberat de ANSVSA cu privire la respectarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, în urma testării unei mostre din produsul agricol.

În baza acordului eliberat de MADR, operatorul economic român încheie un contract de vânzare cu un operator economic licențiat de Ucraina pentru cantitatea de produs necesară prevăzută în acord, apoi se desfășoară operațiunile de import, sub supravegherea autorităților vamale române.

Sigiliul vamal va fi desfăcut la destinație, respectiv la sediul sau la punctul de lucru al operatorului economic din România, în prezența reprezentanților Autorității Vamale Române și ai ANSVSA.

ANSVSA recoltează probe din produsul importat și verifică dacă are aceleași calități prevăzute în certificatul de conformitate, iar în situația în care produsele sunt neconforme vor fi returnate pe cheltuiala exportatorului.

De asemenea, actul normativ reglementează sancțiunile și formularistica.