Cătălin Predoiu: Poliţia Română este una dintre instituțiile eficiente ale acestui stat

168627 – 25032024 – Declarația ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia Zilei Poliției Romane:

Fără îndoială că sărbătoarea de azi este importantă. Pentru că vorbim de o instituție-cheie pentru eficienta funcționare a statului român, o instituție-cheie pentru respectarea și realizarea drepturilor și libertăților fundamentale individuale ale cetățenilor români, dar și o instituție-cheie pentru democrație.

Fiind un moment aniversar, fără îndoială, gândul se îndreaptă și către reperele istorice, pentru că vorbim de o instituție cu tradiție în istoria noastră națională și în istoria statală. Și au fost evocate aici momentele importante – momentul-cheie de la 1822, dar aș vrea să subliniez, la rândul meu, că instituția are rădăcini mai vechi, chiar din secolul XVI, când apare pentru prima dată termenul de agă. Iar mai târziu, la 1806, în vremea domnitorului Mihai Șuțu, termenul de poliție. De remarcat că, la 1821, marele nostru Tudor Vladimirescu gândea și aplica o scutire de taxe și impozite pentru cei care păstrează ordinea publică și, atenție, protejează proprietatea cetățenilor.

Eu m-aș plasa în trecut, mai aproape, făcând această evocare istorică și aș spune câteva cuvinte despre modul în care am perceput eu istoria ultimelor aproape 12 luni. Am colaborat cu o instituție pe care o cunoșteam doar din exterior, Poliția Română, și am stabilit împreună o serie de priorități. Le-am spus, le repet și astăzi: combaterea drogurilor, a traficului de persoane, a traficului de arme, migrația ilegală, ordinea publică, circulația. Sunt priorități pe care Poliția le-a respectat și la care a răspuns cu promptitudine. A răspuns cu vigoare, a răspuns organizat, a răspuns fără ezitare. Și nu o spun doar pentru că este un moment aniversar, doar pentru că e sărbătoare. Nu o spun doar pentru că în astfel de ocazii se rostesc cuvinte, în general, politicoase. Spun pentru că acesta este adevărul!

Și o demonstrează cifrele, pentru cei care se îndoiesc, cifrele din ultimele 12 luni. Cu mii de acțiuni desfășurate, sute de momente operative, percheziții, confiscări, descinderi, momente procedurale desfășurate cu procurorii, cu mult succes, peste 1.200 kg de droguri de mare risc confiscate, peste trei milioane de pastile de droguri sintetice, alte cantități importante de precursori, peste 200 de vieți salvate în acțiuni. Sunt cifre care nu pot fi contestate în niciun fel! Vorbim despre o instituție care este permanent în acțiune. Dacă vreți, în termeni militari, de o armată care e permanent în luptă. În fiecare zi, chiar și acum când vorbim, avem mii de colegi la datorie, care protejează ordinea publică, apără cetățenii, mențin ordinea de drept, apără democrația, până la urmă. Numai în acest an am avut 400 de operațiuni importante, dintre care, aproximativ 200 pe combaterea drogurilor, împreună cu procurorii de la DIICOT.

De aceea, cred că nu există nedreptate mai mare care s-ar putea face acestei instituții, decât să fie judecată pe exemple mai puțin fericite, pe operațiuni care nu reușesc așa cum și le-au propus polițiștii. E ca și când ai reproșa, într-un război, unui soldat aflat în tranșee, că nu atinge cu gloanțele sale toate țintele inamicului.

E la fel de absurd. Sigur, cantitatea e importantă. Sigur, e important dacă aceste momente operative mai puțin reușite sunt frecvente sau sunt izolate. Și aici statistica ne ajută să răspundem corect. Cazurile la care s-a mai făcut referire și se face, în mod firesc, până la urmă, sunt izolate. Ele nu pot contrabalansa miile de acțiuni în care polițiștii protejează valori fundamentale pentru viața cetățenilor şi pentru democraţie.

Poliţia Română este una dintre instituțiile eficiente ale acestui stat. Poliția Română este una dintre instituțiile care livrează pentru cetățeni, pentru stat. Este una dintre instituțiile pe care ne putem baza. Asta mi-au demonstrat-o mie lunile precedente, în care am colaborat direct și indirect cu Poliția Română.

Sigur că nu ne putem baza doar pe trecut dacă vrem să avem mai departe succes. Sunt teme importante pentru care trebuie să luptăm în fiecare zi, mai departe, în continuare. S-a vorbit și se vorbește în continuare foarte mult despre combaterea traficului de droguri, una dintre prioritățile Poliției Române. Cred că pentru a avea succes aici trebuie să înțelegem mai întâi fenomenul, așa cum este el astăzi, și național și regional și global.

Succesul în combaterea traficului de droguri nu se poate obține doar prin declarații politice, doar prin inițiative legislative sau chiar proiecte ajunse legi, mai mult sau mai puțin redundante, care ocazionează la rândul lor alte declarații bine intenționate.

În primul rând, trebuie să înțelegem că avem de-a face cu un fenomen care nu mai poate fi combătut cu succes național și regional decât prin cooperare regională și globală. Vorbim de o piață globală integrată, organizată de crima organizată la nivel global, de zeci de miliarde de euro – după unele estimări, peste 30 de miliarde de euro anual. O piață care a prins în ghearele ei aproximativ 400 de milioane de cetățeni pe tot globul. O piață care nu mai poate fi abordată cu succes în combatere decât prin integrare.

Cel puțin asta este concluzia națiunilor reprezentate la Națiunile Unite, asta este concluzia pe care am auzit-o în urmă cu două săptămâni la o mare adunare consacrată acestui flagel. Și de aceea, nu întâmplător, Statele Unite au inițiat o mare coaliție împotriva drogurilor sintetice și a precursorilor de droguri sintetice, care reprezintă amenințarea cea mai mare în perioada imediat următoare, de ani de zile. Vorbim de o realitate în care peste 80 de noi substanțe sunt fabricate, create, puse în circulație de crima organizată anual. 80 de noi substanțe!

Deci trebuie să înțelegem fenomenul și să dăm drumul la cooperări regionale și locale. Este ceea ce construim de ceva vreme. Am avut contacte cu foarte multe poliții naționale, prin intermediul miniștrilor de resort, multe dintre acestea sunt reprezentate aici în sală și le mulțumesc în mod special pentru prezență. Am stabilit că vom crește cooperarea polițienească între polițiile noastre naționale. Șeful Poliției a fost încurajat și deja face demersuri pentru a duce la bun sfârșit, la capăt, această inițiativă.

De asemenea, am stabilit și încercăm să dezvoltăm un centru regional pentru toată Europa de Sud-Est, nu numai pentru studiul acestui fenomen de trafic și consum de droguri, ci și pentru elaborarea de soluții pentru a fi puse la dispoziția polițiilor din regiune. E foarte important că România a reușit să localizeze acest centru în cooperare cu Comisia Europeană și cu Biroul Național Antidrog din cadrul Organizației Națiunilor Unite.

În al doilea rând însă, este nevoie de investiții. Foaia Europeană Antidrog este finanțată în acest an de bugetul de stat cu un miliard de lei. E mult, e puțin, nu vreau să apreciez aici. E un moment de sărbătoare.

Dar dacă vrem Poliție și eficiență, trebuie să și investim. Vă dau numai ca exemplu: în trei ani precedenți, Statele Unite au investit în combaterea drogurilor, nu numai în faza de distrugere a traficului, ci și de tratare a efectelor sub aspectul victimelor și a fazei de prevenție, în jur de 200 de miliarde de dolari. 200 de miliarde! Sigur că sunt alte cifre, altă dimensiune, alt fenomen. Dar cred că trebuie să ne gândim foarte serios în perioada următoare, pe termen lung, 4 – 10 ani de zile, la modernizarea și sub aspect logistic a Poliției Române.

În urmă cu zece ani de zile, președintele Iohannis a avut o inițiativă de a coagula un pact politic pentru Apărare, pentru a garanta alocarea unui buget constant, ridicat, pentru Apărare. Și a fost o inițiativă pozitivă, una dintre primele țări membre NATO care și-a arătat rezultatele. Făcând o paralelă, în anii care vin, cred că toate partidele din România trebuie să-și pună problema serios dacă se angajează sau nu în modernizarea forțelor de ordine interne pe măsura provocărilor pe care le avem, pentru că, așa cum contextul geopolitic complicat ne obligă, în mod firesc, la preocupare față de apărarea noastră din Armată, apărarea granițelor, a frontierelor, tot la fel avem nevoie, în interior, de o consolidare a climatului de ordine publică, a respectării legii, de întărire a democrației. Pentru că nu ne putem permite ca generații tinere să fie distruse, la modul propriu, de consumul de droguri, de criminalitate de orice tip. Acest lucru se face și cu prevenție, dar se face, evident, și cu combatere a celor care pun în circulație astfel de fenomene, crimă organizată în primul rând.

Deci, eu pledez și fac un apel pe termen lung la ideea de a gândi un efort de modernizare a tuturor forțelor Ministerului Afacerilor Interne, azi vorbind de Poliție, așa cum s-a întâmplat în anii de aderare, de post-aderare cu Justiția, cu Parchetele, cu instanțele, Consiliul Superior al Magistraturii. E un moment, sigur începând de la anul, cu legitimitate politică întărită, ca întreg spectrul politic să-și aplece atenția asupra forțelor de aplicare a legii.

De aceea am spus că Poliția este un instrument și o instituție-cheie pentru apărarea democrației. Pentru că propagarea fenomenelor grave de încălcare a legii, cum sunt cele privind traficul de droguri, traficul de ființe umane, traficul de arme subminează însăși democrația. Nu mai vorbim aici de punerea în pericol a vieții unui cetățean sau a altuia, sau a unei comunități sau alteia. Subminează democrația!

Consolidarea fenomenului de crimă organizată face practic legea inaplicabilă în micro-comunități sau comunități mai mari. Or, dacă legea nu este aplicată într-o comunitate sau într-o micro-comunitate, vorbim de dispariția suveranității în acea comunitate, pentru că ce este altceva legea decât expresia supremă a suveranității unui stat, care astăzi este provocată, nu numai România, ci și din alte state, aș putea spune în estul, în vestul Europei, chiar mai mult în aceste luni care au precedat momentul de față?!

Şi am să vin cu date în acest sens. Este provocată însăși suveranitatea în interiorul unui stat de către grupurile de crimă organizată, câtă vreme acolo se aplică altă lege. De aceea am stabilit și această prioritate pentru Poliție, combaterea crimei organizate. Evocam situația din alte state care se discută deschis la Consiliul JAI pentru Afaceri Interne. Anul trecut, într-un stat vest-european, au fost 55 de crime asociate traficului de droguri și crimei organizate. În alt stat european, 600 de explozii asociate traficului de droguri și crimei organizate. Dacă privim la aceste cifre, într-adevăr, fraza din discursul primului-ministru, România e țară sigură, are fără îndoială temei și argument.

Pe termen lung, de asemenea, cred că trebuie să ne ocupăm tot ca prioritate de creșterea nivelului profesional și de aceea reforma Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este un punct important în viitor. Nu întâmplător, am avut discuții pe această temă cu câțiva omologi, nu întâmplător lucrez împreună cu conducerea Academiei la un plan de măsuri de reformă a acestei instituții.

În sfârșit, n-am să lungesc mai mult decât am făcut-o, vorba, dar cred că este important totuși să marcăm și o altă prioritate în lunile următoare care se cheamă Schengen și nu este doar a Poliției de Frontieră, este și a Poliției, pentru că parte din acest efort trebuie să fie și combaterea rețelelor care propagă migrația ilegală.

Deci cam acestea ar fi prioritățile pe termen mediu și lung. Dar n-aș vrea să închei această scurtă intervenție, fără a sublinia faptul că trebuie să lucrăm pe termen lung, trebuie să lucrăm strategic, trebuie să lucrăm cu o finanțare pe măsură, ca să putem să avem pretenții maximale de la Poliția Română. Ea, cu dotările care sunt în prezent, cu deficitul de personal pe care îl avem în prezent, și știu mai bine despre ce vorbesc, cu provocările legate de o creștere semnificativă a criminalității în societate, se achită foarte bine de misiunile pe care le primește.

Și aș dori mult să mulțumesc conducerii Poliției Române, dar și fiecărui polițist care își face datoria în fiecare zi față de cetățean și față de drapel!

Nu există altă rețetă în viitor pentru succes decât a continua pe acest drum cu integritate în exercitarea funcției, cu profesionalism, cu dedicare, dar și cu sprijin substanțial din partea guvernului. Eu, personal, sunt decis să militez în continuare pentru acest sprijin. Nu îmi place să spun, mă lupt, pentru că nu e vorba de opoziție, aici, cu toții în guvern vrem mai bine, dar e o problemă pe termen mediu și pe termen lung. Sunt convins că vom găsi soluțiile necesare anul acesta și în viitor, cei chemați să le găsească le vor găsi, de asemenea.