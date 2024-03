Vizită oficială în Franța a ministrului Culturii

168624 – 25032024 – Din 27 martie până la 1 iulie 2024, Centrul Pompidou din Paris va găzdui expoziția „Brâncuși: L’art ne fait que commencer”, organizată în parteneriat cu Ambasada României în Franța și Institutul Cultural Român.

Ezpoxiția, o retrospectivă de descoperire a universului poetic al sculptorului Constantin Brâncuși, va reuni peste 120 sculpturi și 400 de lucrări, în centrul cărora se va afla reconstrucția identică a atelierului artistului, matricea istorică a întregii sale creații.

Sculpturile, fotografiile, desenele și filmele care se vor regăsi în retrospectiva ”Brâncuși” vor permite descoperirea tuturor dimensiunilor creației artistului, considerat inventatorul sculpturii moderne. În același timp un loc al vieții, creației și contemplării, atelierul artistului, o bijuterie aflată în colecția Musée National d’Art Moderne, formează matricea acestui proiect. Un set excepțional de sculpturi, ca un dialog între ipsosurile Atelierului Brâncuși și originalele în piatră sau bronz, împrumutate din numeroase colecții private și muzee (Tate Modern, MoMA, Guggenheim, Philadelphia Museum of Art, The Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, National Museum of Art, Craiova Art Museum etc.) sunt reunite în mod excepțional. Ultima și singura expoziție retrospectivă Brâncuși din Franța (curatoriată de Margit Rowell la Centrul Pompidou) a avut loc în 1995.

La avanpremiera expoziției va participa și ministrul Culturii Raluca Turcan, aflată într-o vizită oficială în Franța.

Pe durata vizitei, ministrul culturii va participa și la o serie de întrevederi cu E.S. Ambasador Simona Miculescu, Delegat Permanent al României la UNESCO și Președinte al celei de-a 42-a Conferințe Generale UNESCO, cu Dominique Boutonnat, Președintele Centre National du Cinéma et de l’İmage, și va întâlni, la Institutul Cultural Român, o parte din operatorii culturali români care activează în Franța.