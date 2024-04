Comisia Europeană investighează proiectele fotovoltaice ale Petrom și CE Oltenia, după plângerile unor firme inclusiv din China

168720– 04042024 – Comisia Europeană a lansat, miercuri, două investigaţii aprofundate vizând rolul potenţial de denaturare a pieţei al subvenţiilor străine acordate ofertanţilor în cadrul unei proceduri de achiziţii publice din România.

Este verificată potențiala denaturare a pieții subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice. Comisia va evalua dacă operatorii economici în cauză au beneficiat de un avantaj necuvenit pentru a câștiga contracte de achiziții publice în UE.

Investigațiile sunt rezultatul notificărilor transmise de Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH și de Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractantă română (Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A.) pentru proiectarea, construirea și exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW, parțial finanțat din Fondul UE pentru modernizare.

În conformitate cu Regulamentul privind subvențiile străine, întreprinderile sunt obligate să notifice licitațiile lor de achiziții publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 milioane EUR și când societății i s-au acordat contribuții financiare străine de cel puțin 4 de milioane EUR din cel puțin o țară terță în cei trei ani anteriori notificării.

În urma examinării preliminare a tuturor observațiilor, Comisia a considerat că este justificat să inițieze o investigație aprofundată pentru doi ofertanți, deoarece există suficiente indicii că ambele au primit subvenții străine care denaturează piața internă.

În cursul investigației aprofundate, Comisia va evalua în continuare presupusele subvenții străine și va obține toate informațiile necesare pentru a stabili dacă este posibil ca acestea să fi permis societăților să prezinte o ofertă nejustificat de avantajoasă ca răspuns la o licitație. O astfel de ofertă ar putea determina alte întreprinderi care participă la procedura de achiziții publice să piardă oportunități de vânzare.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind subvențiile străine, la sfârșitul investigației Comisia poate să accepte angajamentele propuse de societate dacă acestea remediază pe deplin și în mod eficace denaturarea, poate să interzică atribuirea contractului sau poate să emită o decizie fără obiecții.

Ambele consorții au transmis o notificare completă la 4 martie 2024. Comisia are acum la dispoziție 110 zile lucrătoare de la data respectivă pentru a lua o decizie. Inițierea unei investigații aprofundate nu aduce atingere rezultatului investigației.

Primul consorțiu investigat este compus din grupul Enevo și LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, liderul consorțiului, este un furnizor de servicii de inginerie și consultanță cu sediul în România. Longi Solar Technologie GmbH este o filială germană nou înființată, deținută integral și controlată integral de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, care este un furnizor important de soluții solare fotovoltaice, cotată la Bursa din Hong Kong. Atât LONGi Solar Technologie GmbH, cât și LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării, fabricării și întreținerii plachetelor, celulelor și modulelor solare.

Al doilea consorțiu investigat este compus din Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Ambele societăți sunt deținute și controlate în proporție de 100 % de Shanghai Electric Group Co. Ltd, o întreprindere deținută de stat din Republica Populară Chineză. Este deținută și controlată în ultimă instanță de Comitetul de supraveghere și gestionare a industriei deținut de stat Shanghai, o entitate deținută de stat care este subordonată Guvernului Popular Central Chinez. Shanghai Electric UK Co., Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sunt principalii furnizori mondiali de soluții industriale în domeniul energiei, al producției și al integrării inteligenței digitale. Acestea furnizează servicii privind stocarea energiei eoliene, solare și a hidrogenului, precum și un proces integrat de generare, rețea, încărcare și stocare.

Informații generale referitoare la procedură

Regulamentul privind subvențiile străine, care permite Comisiei să abordeze denaturările cauzate de subvențiile străine, se aplică din iulie 2023.

În ultimii ani, subvențiile străine par să fi denaturat piața internă a UE, inclusiv oferind beneficiarilor lor un avantaj neloial pentru a achiziționa întreprinderi sau pentru a obține contracte de achiziții publice în UE în detrimentul concurenței loiale.

Regulamentul privind subvențiile străine introduce trei proceduri:

Două proceduri bazate pe notificare pentru investigarea concentrărilor economice și pentru oferte în cadrul procedurilor de achiziții publice care implică contribuții financiare acordate de guverne din afara UE. Obligațiile de notificare se aplică operatorilor economici începând cu 12 octombrie 2023.

O procedură ex officio de investigare a tuturor celorlalte situații de pe piață, în cadrul căreia Comisia poate iniția o revizuire din proprie inițiativă.

Comisia va publica o versiune neconfidențială a deciziei, precum și decizia finală, după adoptare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.