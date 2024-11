Conferința „Wider Black Sea Region Security and the impact on Indo-Pacific: interconnections and useful lessons”

Conferința „Wider Black Sea Region Security and the impact on Indo-Pacific: interconnections...

173776 – 15112024 – Secretarul de stat pentru afaceri globale și organizații internaționale Traian Hristea a participat, joi, 14 noiembrie 2024, în calitate de invitat de onoare, la Conferința anuală „Wider Black Sea Region Security and the impact on Indo-Pacific: interconnections and useful lessons”, co-organizată de Centrul de prevenire a conflictelor și early warning și Fundația Hanns Seidel, la Palatul Parlamentului.

Secretarul de stat Traian Hristea a avut o intervenție în cadrul celui de-al doilea panel cu tematica „Evoluțiile din Indo-Pacific și Interconexiunile dintre cele două regiuni, zone de război și rivalitate democratică-autocratică”. În cadrul discursului, acesta a subliniat faptul că într-o lume internațională interconectată, revenirea la pace și stabilitate în Marea Neagră va consolida primatul dreptului internațional și al ordinii internaționale bazate pe reguli, influențând astfel pacea și securitatea din arealul Indo-Pacificului.

Totodată, secretarul de stat a evocat legăturile geopolitice dintre Europa și Asia în actualul context marcat de provocări majore, fiind subliniată importanța unei coordonări comune între partenerii euro-atlantici și cei din arealul Indo-Pacificului.

La conferință au participat experți în relații internaționale din administrații, diplomați și mediile academic, think-tank-uri, prestigioase institute de cercetare și diplomatice ale ministerelor de externe din Europa și Indo-Pacific.