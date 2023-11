Solidaritatea României față de refugiați, remarcată

167609 – 24112023 – Secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Traian Hristea a participat joi, 23 noiembrie 2023, în sistem VTC, la deschiderea seminarului organizat de Consiliul Europei dedicat protecției refugiaților ucraineni în România, intitulat “Psychological Support to Refugees: Strengthening Capacities for Professionals working with children and women affected by trauma”.

Seminarul oferă oportunitatea de a întregi competențele specialiștilor români cu expertiza necesară, oferită de Consiliul Europei, pentru a gestiona consecințele traumatice ale conflictului din Ucraina, în special asupra copiilor și femeilor. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților române care gestionează problematica refugiaților în România.

Evenimentul a fost deschis de Leyla Kayacik, Reprezentantul Special pentru migrație și refugiați al Secretarului General al Consiliului Europei, care a apreciat în mod deosebit solidaritatea României față de refugiații ucraineni și a încurajat autoritățile române să continue să identifice femeile și copiii refugiați aflați în situații de vulnerabilitate.

În intervenția sa, secretarul de stat Traian Hristea a mulțumit Consiliului Europei pentru disponibilitatea de a identifica modalități concrete prin care să sprijine eforturile depuse de autoritățile române în beneficiul refugiaților.

Demnitarul român subliniat sprijinul continuu oferit de autorități refugiaților ucraineni aflați pe teritoriul României și a menționat răspunsul coordonat și cuprinzător între toate instituțiile naționale care oferă asistență și protecție refugiaților.

Secretarul de stat a reamintit că, în acest an, România marchează 30 de ani de la aderarea la Consiliul Europei. Primirea României în Consiliul Europei în 1993 a fost deosebit de importantă pentru reinserarea țării noastre în familia democrațiilor europene și pentru parcurgerea reformelor structurale de recuperare a drepturilor fundamentale ale românilor și a statului de drept. Totodată, acest parteneriat a consolidat parcursul României către aderarea la Uniunea Europeană. Oficialul român a subliniat importanța sprijinirii parcursului european al Republicii Moldova și al Ucrainei de către Consiliul Europei.