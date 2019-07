Evită cheltuielile mari la utilizarea internetului in roaming 

151067 – 12072019 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) readuce in atentia utilizatorilor care calatoresc in strainatate faptul ca au dreptul sa beneficieze de un „plafon” la utilizarea serviciului de internet mobil in roaming.

Operatorii au obligatia sa restrictioneze accesul la serviciile de internet mobil in roaming atunci cand costul suplimentar inregistrat ca urmare a utilizarii acestui serviciu ajunge la 50 de euro/luna (fara TVA) daca utilizatorii nu au optat explicit pentru un alt plafon din ofertele comerciale ale furnizorilor sau daca nu au renuntat in mod expres la aplicarea plafonului implicit.

Cum se aplica plafonul

Operatorii au obligatia sa avertizeze utilizatorii, prin intermediul unor mesaje-text, email-uri sau ferestre pop-up, atunci cand consumul cumulat de date (MB/GB) in roaming international a atins 80% din plafonul stabilit (de exemplu, cand se inregistreaza un cost suplimentar de 40 Euro, fara TVA, in cazul stabilirii unui plafon de 50 euro), precum si atunci cand plafonul a fost atins. In cadrul acestor notificari, furnizorii trebuie sa indice si procedura pe care trebuie sa o urmeze utilizatorii pentru a solicita continuarea/reluarea furnizarii serviciului de acces la internet in roaming. Dupa ce furnizorul a transmis a doua notificare, acesta are obligatia sa sisteze imediat furnizarea si facturarea internetului in roaming international, daca utilizatorii nu si-au transmis acordul expres pentru continuarea sau reluarea prestarii acestui serviciu.

De regula, operatorii transmit aceste notificari prin SMS, iar daca utilizatorii doresc sa foloseasca in continuare serviciul de internet in roaming trebuie sa raspunda prin transmiterea unui SMS cu textul „DA”.

Unde se aplica plafonul

Regulile privind stabilirea plafoanelor pentru utilizarea serviciului de internet in roaming se aplica atat in statele din Uniunea Europeana (UE), cat si in afara UE, cu conditia ca, in afara UE, operatorul retelei din tara vizitata sa permita furnizorului de roaming sa monitorizeze in timp real utilizarea serviciilor de catre clientul sau. Daca aplicarea plafonului nu este posibila din punct de vedere tehnic, utilizatorii trebuie sa fie avertizati in prealabil.

In statele membre ale Spatiului Economic European (SEE), utilizatorii pot folosi resursele nationale incluse in planurile tarifare si in roaming, ceea ce face mai putin probabila inregistrarea involuntara a unui cost suplimentar in valoare de 50 de euro.

Costurile provenite din utilizarea serviciilor de internet in roaming in tari din afara SEE (de exemplu, Turcia) sunt de regula ridicate, plafonul financiar implicit putand fi atins imediat dupa conectarea la reteaua vizitata, in cadrul unei singure sesiuni. Cand isi exprima acordul pentru continuarea sau reluarea furnizarii serviciilor dupa ce au fost avertizati de furnizor ca au atins plafonul, utilizatorii isi asuma realizarea unui cost mai mare decat valoarea acestuia, plafonul financiar obligatoriu fiind dezactivat pentru respectiva luna de facturare.

Atentie la utilizarea serviciului de internet in zonele de granita dintre tarile UE si non-UE

In zonele de granita este posibila conectarea automata la o retea dintr-un stat vecin, chiar daca utilizatorii nu se afla efectiv pe teritoriul acelui stat. De exemplu, un utilizator care este in Italia, la granita cu Elvetia, se poate conecta automat la o retea din Elvetia. In acest caz, va primi un mesaj informativ cu tarifele aplicabile serviciilor de roaming din Elvetia si va trebui sa aiba in vedere ca, fiind conectat la o retea din afara UE, tarifele sunt mai mari, deci este posibil sa atinga mai repede plafonul financiar de 50 de euro, fara TVA.

Mai multe informatii privind utilizarea si costurile serviciului de roaming sunt disponibile pe pagina de internet a Autoritatii, aici.

Reclamatii

Daca nu au primit mesajele de informare de la furnizor, in conditiile in care aveau plafonul de roaming activat, sau acesta nu a sistat furnizarea internetului in roaming dupa atingerea plafonului, desi nu si-au exprimat acordul pentru continuarea furnizarii serviciului, utilizatorii se pot adresa ANCOM aici.

Sectiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispozitia utilizatorilor informatii utile despre serviciile de comunicatii electronice (telefonie, internet si televiziune) si serviciile postale, pentru a-i sprijini in alegerea si folosirea acestor servicii. Informatiile se refera in principal la incheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. In plus, utilizatorii pot gasi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.

