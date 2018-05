Primaria Capitalei reabilitează colectoarele principale de canalizare

146515 – 30052018 – Primaria Municipiului Bucuresti continua lucrarile de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare a Capitalei (A0 si B0) pe o lungime de 10,5 km care au ca scop reducerea nivelului de infiltraţii în reţeaua de canalizare, mărirea capacităţii de transport şi asigurarea debitului de apă uzată tranzitat către Staţia de Epurare de la Glina, dar si consolidarea structurala si etansarea unor tronsoane afectate.

Lucrarile au inceput in primavara anului 2017, iar pana in acest moment au fost executate aproximativ 20 de procente din contract. Proiectul a fost impartit in 22 de tronsoane, iar in prezent constructorul lucreaza la 18 dintre acestea. Mai mult, patru dintre aceste tronsoane sunt in curs de finalizare.

Conform graficului de executie, inaintat de catre contructor, lucrarile vor fi gata pana la sfarsitul anului 2018. Valoarea acestui contract este de 63.799.648,46 lei, fără TVA, el fiind atribuit în urma procedurii de achiziţie publică, Asocierii Tahal Consulting Engineers Ltd. – Triada Prod Impex SRl, lider al asocierii fiind Tahal Consulting Engineers Ltd.