Condițiile liderilor PSD din teritoriu pentru a răsturna binomul Dragnea – Dăncilă

146823 – 26062018 – Liderii PSD din teritoriu ar rasturna binomul Dragnea-Dancila daca si numai daca presedintele Iohannis va numi un nou premier tot de la PSD si o va revoca pe sefa DNA, sustin surse social-democrate citate de Adevarul.

In ciuda faptului ca social-democratii i-au dat un vot de incredere lui Liviu Dragnea dupa sentinta de condamnare cu executare, liderii din teritoriu iau in calcul scenariul unei schimbari radicale la varful partidului. Potrivit unor surse din conducerea social-democrata, ”greii“ PSD ar fi dispusi sa forteze schimbarea lui Dragnea cu doua mari conditii.

In primul rand, presedintele Klaus Iohannis sa le promita ca vor ramane la guvernare chiar si in epoca post-Dragnea. Potrivit unor surse politice, Iohannis ar fi dispus sa numeasca un nou premier de la PSD, cu conditia sa nu fie sub influenta lui Dragnea. Practic, s-ar repeta scenariul de la sefia SIE, cand seful statului l-a propus pe vicepresedintele PSD Gabriel Vlase, aflat in dizgratia lui Dragnea.

A doua conditie pusa de social-democratii din tara ar fi demiterea imediata a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, spaima alesilor locali ai PSD si a tuturor partidelor in general.

Potrivit unor surse politice, Iohannis va anunta dupa motiunea de cenzura daca va respecta sau nu decizia CCR. Sursele citate sustin ca seful statului asteapta demisia sefei DNA, gest care ar debloca intreaga situatie politica: Iohannis n-ar mai pierde din electoratul pro-Kovesi, care altfel l-ar fi taxat in cazul unui decret de revocare, iar PSD ar putea numi un nou procuror-sef al DNA, una dintre tintele social-democratilor.