Precizări de la Primăria Capitalei privind sistemul de termoficare

148524 – 14112018 – Ca urmare a materialelor de presa in care se afirma, în mod eronat, ca „sistemul de termoficare riscă să crape în această iarnă, fără investiții urgente” Primăria Municipiului București face urmatoarele precizări:

Primaria Municipiului Bucuresti dezminte informatiile alarmiste potrivit carora sistemul de termoficare ar ceda in aceasta iarna si ii asigura pe bucuresteni ca serviciile publice de furnizare a apei calde si caldurii sunt pregatite pentru aceasta perioada rece.

RADET asigura permanenta atat in dispeceratul general, cat si in dispeceratele sectiilor de termoficare de sectoare, pentru a interveni operativ in cazul eventualelor disfunctionalitati. In momentul de fata, RADET functioneaza la parametri necesari si nu exista puncte termice sau centrale termice oprite.

Mai mult decat atat, nu sunt probleme in ceea ce priveste furnizarea catre populatie a agentului termic, pentru ca Primaria Capitalei a facut plata gazelor in avans, pentru toata perioada de iarna.

Referitor la asa-zisa lipsa a investitiilor in sistemul de termoficare al RADET, reamintim ca in ultimii 2 ani, au fost reabilitați 20 de km de rețea de termoficare si a reînceput automatizarea rețelei RADET, proiect sistat în anul 2011.

INVESTIITIILE COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA

Primaria Capitalei a decis înființarea Companiei Muncipale Energetica București S.A., prin decizia HCGMB nr.94 din 29.03.2017, cu scopul de a crea un nou operator care să presteze serviciul de producător și distribuitor al energiei termice în Capitală, la standarde europene, cu implementarea unui management performant, în condiții de profitabilitate.

S-au pus astfel bazele realizării SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ –SACET- prin intermediul căruia municipalitatea va delega serviciul de producere, transport și distribuție a energiei termice către Compania Municipală Energetica București S.A., în scopul eficientizării sistemului centralizat, a eliminării pierderilor, prin realizarea de investiții în infrastructura de distribuție și pentru diminuarea poluării, prin construcția de noi centrale termice cu tehnologie de ultimă oră.

Astfel, pentru Compania Municipală Energetica București (cea care va îngloba cele două entități, RADET și ELCEN), in urma aprobarii Consiliului General, în luna august, s-a făcut o majorare de capital de 1,2 miliarde de lei pentru preluarea creanțelor deținute de creditorii ELCEN, cât și a investițiilor realizate de ELCEN.

Mai mult decat atat, Compania Municipală Energetica București are in vedere următoarele intervenții pentru modernizarea sistemului de termoficare din București:

Construcția a noi unități de producție energie termică în cogenerare

Pentru compensarea lipsei de energie termică din zonele de nord și est ale Bucureștiului, conform strategiei de termoficare a municipalității, Compania Municipală Energetica București are în vedere construcția a două noi centrale termice în cogenerare, pentru prima dintre acestea sunt deja prevăzuti bani în buget si a demarat studiul de piață pentru găsirea unor terenuri disponibile și care să îndeplinească criteriile necesare construirii unor asemenea facilități.

Modernizarea CTZ Casa Presei

Modernizarea Centralei Termice Zonale Casa Presei va asigura o parte din necesarul de energie termică în zona de Nord a Capitalei. În acest moment a fost aprobat Studiul de Fezabilitate de către CGMB și urmează, după delegarea serviciului de producere a energiei termice către companie, să fie demarată procedura de achiziție necesară începerii lucrărilor până la sfârșitul acestui an.

Modernizare Centrale termice de cvartal

Compania Municipală Energetica București are în plan modernizarea centralelor de cvartal, ca măsură de eficentizare a furnizării energiei termice în Capitală. Astfel, au fost demarate lucrările de modernizare a Centralei Termice Zonale Piața Amzei.

INVESTITII RADET

Pentru prima dată în ultimii 7 ani, la RADET au fost demarate investiții în rețea.

RADET va demara, de asemena, achiziția unui sistem de reparații ultramodern, fără săpătură, mai rapid, după ce metoda a fost testată printr-un proiect pilot. Tehnologia constă în introducerea și asamblarea noilor conducte de termoficare direct în interiorul celor vechi. Țeava înlocuită astfel are o durată de viață de 25 de ani, similar cu una nouă.

Referitor la modernizarea RADET, reamintim faptul ca Primaria Capitalei detine un studiu de fezabilitate privind modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica (SACET). Compania Itochu a finalizat si predat Primăriei studiul de fezabilitate care presupune, printre altele, construirea a două centrale electrotermice în cogenerare, de înaltă eficiență, în zonele Titan și Aviației, dar și modernizarea CET-urilor operate în prezent de ELCEN.

FONDURI EUROPENE

In ceea ce priveste accesarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de termoficare, Primaria Municipiului Bucuresti are in derulare o serie de proiecte finanțabile prin programul operațional infrastructură mare 2014-2020 (POIM), dupa cum urmeaza:

Proiect: “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti” – POIM – Axa prioritară 7 ”Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare”, Obiectivul Specific 7.2 ”Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti”.

Proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti” îşi propune reabilitarea a 200 km conductă din traseul primar de transport al energiei termice din Municipiul Bucureşti (100 km de canal), fapt ce va duce la diminuarea pierderilor de căldură, a apei de adaos din sistem şi scăderea emisiilor de noxe.

Stadiul proiectului:

– In acest moment, sunt finalizate studiul de fezabilitate și analiza cost – beneficiu, urmând procesul de avizare al acestora în CTE Radet/CTE PMB și aprobarea în CGMB a indicatorilor tehnico – economici.

– Studiul de fezabilitate a fost transmis către AM POIM; s-au depus 32 din cele 38 de avize aferente Certificatului de Urbanism.

– Procedura evaluării impactului asupra mediului a fost incepută la sfârșitul lunii iulie și umează să se finalizeze în cursul lunii noiembrie.

– In prezent, se lucreaza cu specialistii JASPERS la elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului.

Costuri – Valoarea investiției este de aproximativ 213 milioane euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 176 milioane euro.

Proiect “Instalația de tratare termică și valorificare a deșeurilor din municipiul București” – POIM – Axa prioritară 3 ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.1 ”Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”

Obiectivul proiectului de investiții ce va fi propus pentru co-finanțare este de a realiza o instalație de tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din municipiul București care produce energie electrică și termică și care contribuie la reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile la depozitele ecologice, asigurând totodată surse alternative de energie de înaltă eficiență.

Stadiul proiect:

– A fost revizuit Master Planul conform indicatiilor specialistilor JASPERS

– A fost finalizat studiul topografic si geotehnic.

– S-a depusa documentatia pentru obținerea Certificatului de Urbanism la primaria sectorului 4

– Se lucreaza la studiul de fezabilitate precum si la analiza institutionala.