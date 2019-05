A început proiectul celui de al doilea inel al Centurii Bucureștiului

150348 – 10052019 – Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc spune că primii 40 de kilometri ai proiectului care vizează al doilea inel al Centurii Capitalei sunt în faza studiului de fezabilitate.

“În momentul de față, Bucureștiul are nevoie de o nouă Centură și în 2017 am lansat Centura București la profil de autostradă și iată că deja s-au semnat două loturi, pe o porțiune de aproximativ 40 de kilometrii, la care vom demara execuția și proiectarea în acest an. Deci lucrurile s-au mișcat. Proiectele pentru centura existentă în momentul de față, vorbim de centura pe Nord și pe Sud însumează 600 de milioane. Avem bani alocați, avem constructori, iar eu voi sta și voi monitoriza ca aceștia să-și facă treaba conform prevederilor contractuale.

Antreprenorii străini să facă bine și să învețe un lucru, că sunt în România și trebuie să respecte, pe de o parte, termenele contractuale, așa cum și le-au asumat. Și, nu în ultimul rând plata subcontractorilor români, dacă nu voi proceda așa cum am procedat și pe alte obiective, voi rezilia contractele și, sper, ca în cele din urmă să pot trece și această ordonanță care practic vine să ajute diminuarea termenelor pentru realizarea obiectivelor. Nu este un moft de-al meu, ci dorința de-a termina aceste obiective mult mai repede”, a declarat Răzvan Cuc, potrivit Antena 3.

Întrebat când va fi gata Centura Capitalei, ministrul Cuc a dat asigurări că pasajele care vin să decongestioneze traficul vor fi toate gata până la sfârșitul anului 2020. Acesta a plusat, spunând că și noua centură în profil de autostradă va fi gata în proporție de 60% tot până la finele lui 2020.

Cea mai mare problemă pe care a întâmpinat-o Ministerul Transporturilor a fost faza de contestații. Ministrul Cuc a spus că în doi ani au fost peste 300 de contestații pe toate obiectivele lansate de Ministerul Transporturilor. Astfel de lucruri s-au întâmplat cu mai toate proiectele, cauza fiind nerespectarea termenelor contractuale, dar și a încetinirii acestora de cei de la Ministerul Justiției.