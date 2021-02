Studiu ANCOM: Ce știu și ce nu știu cetățenii despre radiațiile electromagnetice (EMF) și despre 5G

158525 – 25022021 – ”În era digitala, informarea corecta si cat mai completa are o importanta particulara si necesita cunoasterea perceptiilor cetatenilor. In contextul cresterii interesului acordat noilor tehnologii si radiatiilor electromagnetice, am realizat un studiu pentru a afla gradul de informare si perceptiile cetatenilor fata de aceste subiecte. Am aflat, printre altele, ca doar un sfert stiu ca nivelul radiatiilor este masurat permanent in Romania. In plus, 55% dintre cei care au auzit de tehnologia 5G apreciaza ca probabil o vor utiliza in urmatorii 2-3 ani, astfel ca lansam astazi pagina web 5G pe intelesul tuturor pentru a le oferi celor interesati informatii obiective si verificate despre noua tehnologie mobila”, a declarat Eduard LOVIN, vicepresedinte ANCOM, in cadrul unui workshop. Studiul realizat pentru ANCOM este disponibil integral aici.

Pozitionarea fata de tehnologie si EMF

In timp ce 37% dintre respondentii studiului ANCOM se declara pasionati de tehnologie, 14% sunt tehnofobi, iar 49% se pozitioneaza neutru fata de aceasta. Respondentii au identificat telefoanele mobile, antenele de telefonie mobila si liniile electrice de inalta tensiune drept principalele surse de radiatii electromagnetice (EMF). Acestia au indicat vitezele tot mai mari de internet, aparitia 5G si pandemia de coronavirus drept motivele principale ale preocuparii lor fata de radiatii. Totodata, studiul a aratat ca, in Romania, principalele surse de informare cu privire la efectele posibile ale radiatiilor sunt televizorul sau radioul (64%), diverse pagini de internet (54%) si discutiile cu familia sau prietenii (40%) sau retelele sociale (39%).

5G pe intelesul tuturor

”Studiul a aratat, de asemenea, ca notorietatea 5G a ajuns la 62%, dar si ca 48% dintre respondenti considera ca retelele 5G radiaza semnificativ mai mult decat 4G, desi cei mai multi cunosc ca tehnologia 5G foloseste frecvente deja utilizate in prezent pentru comunicatii. Si la puteri chiar mai mici, dupa cum arata standardele si masuratorile noastre. Mai interesant, peste 60% dintre cei care au auzit de 5G sunt ingrijorati de raspandirea stirilor false cu privire la noua tehnologie mobila. Pentru acestia si pentru toti cei interesati de informatii corecte, obiective, verificate si actualizate permanent de Autoritate, am creat sectiunea „5G pe intelesul tuturor” in cadrul InfoCentrului ANCOM”, a declarat Eduard LOVIN, vicepresedinte ANCOM.

Sectiunea „5G pe intelesul tuturor” include informatii diverse despre implementarea celei de-a cincea generatii de tehnologie pentru comunicatiile mobile, estimata sa devina tehnologia dominanta in comunicatiile mobile mondiale in jurul anului 2025, de la modul de functionare si beneficiile aduse, pana la monitorizarea campului electromagnetic si organizarea licitatiei de spectru radio pentru implementarea 5G in Romania.

”Serviciile comerciale 5G au fost lansate de operatorii prezenti pe piata din Romania in prima jumatate a anului 2019 folosind licentele de utilizare a spectrului de frecvente radio in banda de 3,4 – 3,8 GHz pe care le detineau deja, castigate in urma licitatiei organizate de Autoritate in 2015. ANCOM acorda licente neutre din punct de vedere tehnologic, ceea ce inseamna ca nu conditioneaza furnizarea serviciilor de comunicatii electronice utilizand o anumita tehnologie”, a explicat Bogdan IANA, vicepresedinte ANCOM.

Masurarea radiatiilor electromagnetice (EMF)

Potrivit studiului ANCOM, 55% dintre romani nu stiu ca nivelul radiatiilor de camp electromagnetic este masurat permanent in Romania, de peste 10 ani.

ANCOM monitorizeaza permanent intensitatea campului electromagnetic generat de statiile (antenele) de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor radio-TV si de telefonie mobila (inclusiv 2G, 3G, 4G, 5G) sau de catre alte statii de radiocomunicatii utilizate pentru furnizarea altor tipuri de servicii de comunicatii electronice. Cei 150 de senzori ficsi de monitorizare ANCOM sunt amplasati in Bucuresti si alte 103 localitati din tara, in spatiile publice in vecinatatea carora exista multiple surse de emisii radio. Senzorii functioneaza permanent, transmitand rezultatele masuratorilor catre platforma www.monitor-emf.ro, o data la 24 de ore, afisate sub forma de harta care ofera si detalii cu privire la locul, perioada si nivelul masurat al intensitatii campului electromagnetic, nivel exprimat in valoare absoluta, dar si in procente fata de nivelurile reglementate maxim permise.

Rezultatele masuratorilor efectuate de peste 10 ani de ANCOM cu cele doua tipuri de sisteme (echipamente) arata ca emisiile din Romania se situeaza cu mult sub limitele maxime stabilite la nivel national si european.

