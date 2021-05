Studiu ANCOM: 65% dintre respondenti au utilizat in ultimele 12 luni servicii poștale, satisfacția generală fiind de 8,2

159609 – 14052021 – ”Conform unui studiu de piata al ANCOM, 65% dintre respondenti au utilizat in ultimele 12 luni servicii postale, satisfactia generala cu privire la acest tip de servicii fiind de 8,2 puncte din maxim 10. In acelasi timp, 71% dintre utilizatorii de servicii postale au realizat achizitii online in ultimele 12 luni, 28% facand cumparaturi online de cateva ori pe luna. Acest studiu vine in contextul in care, pe fondul pandemiei, retelele postale au functionat in anul 2020 la capacitate maxima, satisfactia utilizatorilor fiind un instrument important de orientare si calibrare atat pentru furnizorii de servicii postale, cat si pentru Autoritate, in calitatea sa de reglementator al acestei piete”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM, in cadrul celei de-a 8-a editii a Forumului Roman de Servicii de Curierat si Servicii Postale.

Principalele rezultate ale studiului

Dintre respondentii initiali, 26% au folosit serviciile postale in calitate de expeditor, iar 62% in calitate de destinatar. In cadrul utilizatorilor de servicii postale, cele mai cunoscute servicii postale sunt cele avand ca obiect coletele postale, cu o notorietate de 97%, urmate de corespondenta – 91% notorietate.

71% dintre utilizatorii de servicii postale au realizat achizitii online in ultimele 12 luni, mai multi in mediul urban (75%) decat in rural (65%).

28% dintre utilizatorii de servicii postale au facut, de regula, chiar mai multe achizitii online intr-o luna.

Astfel, costul mediu de livrare din magazinele online nationale a fost de 26 lei, respondentii declarand ca 13% dintre livrari au fost gratuite. Conform studiului comandat de ANCOM, o gospodarie a cheltuit aproximativ 111 lei cu serviciile postale utilizate pe parcursul a 12 luni.

Marea majoritate a respondentilor prefera ca livrarea trimiterilor postale sa fie efectuata la domiciliu/serviciu (82%). Pentru 42% momentul livrarii le este indiferent, insa 52% prefera ca livrarea sa fie realizata de luni pana vineri, in intervalul orar 9-17. Numai 3% dintre utilizatori ar fi de acord sa plateasca un cost suplimentar pentru marirea intervalului de livrare intre orele 8-20 sau in zilele de sambata.

Satisfactia generala a utilizatorilor fata de serviciile postale utilizate in ultimele 12 luni a fost de 8,2 puncte din maximul de 10 posibile, iar in cazul celor avand ca obiect coletele postale satisfactia a fost de 8,5 puncte.

Principalele criterii in functie de care expeditorii de trimiteri postale (colete sau corespondenta) au ales furnizorii sunt calitatea serviciilor, tarifele practicate si siguranta trimiterilor.

Studiul a fost realizat in perioada noiembrie – decembrie 2020 utilizand metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un esantion initial de screening de 2.094 respondenti si un esantion principal de 1.440 de persoane de peste 16 ani, implicate direct in utilizarea serviciilor postale, avand o eroare maxima de ± 2,6%.

