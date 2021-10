ANCOM – licitație pentru noi licențe de spectru destinat serviciilor de comunicații mobile

161664 – 12102021 – ANCOM lanseaza procedura de selectie competitiva pentru alocarea a 195 de MHz disponibili in benzile de 800 MHz, 2600 MHz si 3400 – 3800 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile. Spectrul suplimentar pus la dispozitie de ANCOM prin licitatie va impulsiona furnizarea si utilizarea noilor tehnologii in Romania la scara larga.

Pentru a alinia perioada de valabilitate a tuturor licentelor de utilizare a spectrului de frecvente radio acordate de Autoritate, licentele in benzile de 800 MHz si 2600 MHz vor avea o perioada de valabilitate pana la 5 aprilie 2029, respectiv 31 decembrie 2025 pentru licentele in banda de frecvente de 3400 – 3800 MHz. Documentele necesare organizarii procedurii de selectie competitiva, respectiv Decizia privind procedura de selectie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio si Hotararea Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum si a conditiilor de plata a taxei de licenta au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 964 din 8 octombrie 2021.

Spectrul licitat

In cadrul procedurii de licitatie, operatorii interesati pot achizitiona 195 MHz din spectrul ramas liber in urma desfasurarii unor proceduri de licitatie similare in anii 2012 si 2015, repartizati astfel:

a) 1 bloc de 5 MHz pereche in subbenzile 791-796 MHz/ 832-837 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 5 aprilie 2029; b) 8 blocuri a cate 5 MHz pereche in subbenzile 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 5 aprilie 2029; c) 1 bloc de 15 MHz in subbanda 2600-2615 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 5 aprilie 2029; d) 18 blocuri de 5 MHz in subbanda 3400-3490 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 31 decembrie 2025.

Taxele de licenta

Cuantumul minim al taxei de licenta pentru drepturile de utilizare a frecventelor radio disponibile este echivalentul in lei a:

a) 22 de milioane de euro, pentru un bloc pereche cu largimea de banda de 2×5 MHz in subbenzile de frecvente radio 791-796 MHz/832-837 MHz; b) 4,3 milioane de euro, pentru un bloc pereche cu largimea de banda de 2×5 MHz in subbenzile de frecvente radio 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz; c) 3,5 milioane de euro, pentru un bloc nepereche cu largimea de banda de 15 MHz in subbanda de frecvente radio 2600-2615 MHz; d) 700.000 de euro, pentru un bloc nepereche cu largimea de banda de 1×5 MHz in subbanda de frecvente radio 3400-3490 MHz.

Cumpararea intregului spectru disponibil in licitatie la pretul de pornire ar conduce la obtinerea sumei de 72,5 milioane de euro.

Sumele platite de castigatorii procedurii de selectie cu titlu de taxa de licenta vor constitui venit la bugetul de stat si vor fi achitate in 15 zile de la anuntarea castigatorilor procedurii de selectie.

Cerinte de acoperire

Caietul de sarcini aferent acestei licitatii prevede unele obligatii de acoperire si dezvoltare in sarcina castigatorilor de licente. Pentru licentele ce vor fi acordate in banda de 800 MHz, obligatiile vizeaza asigurarea acoperirii unui procent de 95% din populatia a 56 de localitati, specificate in caietul de sarcini, cu servicii de comunicatii mobile de banda larga cu o viteza de transfer a datelor la utilizator in directia descendenta (downlink) de cel putin 2 Mbit/s, cu o probabilitate de 95% a receptiei indoor. Aceasta obligatie curge, cel tarziu, de la data de 31 decembrie 2023 pana la finalul perioadei de valabilitate a licentei, respectiv 5 aprilie 2029.

Castigatorii procedurii de selectie care isi adjudeca drepturi de utilizare in banda 3400-3600 MHz au obligatia de a instala un numar de statii de baza, ce va creste gradual de la un an la altul, astfel ca la 3 ani si sase luni de la adjudecare sa aiba 100 de statii de baza in functiune, instalate oriunde pe teritoriul national.

Toti titularii de licente obtinute in urma acestei licitatii au obligatia conectarii retelelor publice mobile cu Sistemul RO-ALERT.

Persoanele interesate sa participe la licitatie isi pot depune candidatura si garantia de participare pana la 15 noiembrie 2021. Comisia de licitatie va analiza documentele de calificare depuse si va anunta pana la data de 17 noiembrie 2021 care dintre candidati se califica in etapa urmatoare, pentru ca licitatia propriu-zisa sa inceapa cel mai tarziu la data de 25 noiembrie 2021. ANCOM estimeaza ca rezultatele finale vor fi anuntate in cursul lunii decembrie, iar licentele sa fie acordate pana la finalul acestui an.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat incepand de maine, 12 octombrie 2021, in fiecare zi, de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00 si vineri intre orele 09.00 – 14.00, de la sediul ANCOM din Bucuresti, Sector 3, Str. Delea Noua nr.2, sau, la solicitarea persoanelor interesate, transmis in format material sau electronic, pe baza prezentarii de catre persoana interesata a documentului justificativ prin care sa se confirme plata unei sume nerambursabile de 5.000 lei, reprezentand contravaloarea caietului de sarcini, in original, si a imputernicirii persoanei delegate sa ridice caietul de sarcini. La licitatie vor fi acceptate doar oferte de la cei care au cumparat caietul de sarcini.

Termenul limita de depunere a dosarului de candidatura si a ofertei initiale este 15 noiembrie 2021, ora 17:00.

