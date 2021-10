Nicolae Ciucă, premierul desemnat pentru a forma un nou guvern

Se preconizează un guvern minoritar/Președinția Camerei Deputaților va fi preluată de PSD, iar cea a Senatului de PNL

161835 – 21102021 – După cea de-a doua rundă de negocieri cu reprezentanții partidelor parlamentare, președintele Klaus Iohannis a decis să îl nominalizeze pentru a forma un nou guvern pe liberalul Nicolae Ciucă. Acesta va avea la dispoziție zece zile pentru a-și forma echipa și a merge cu ea în fața Parlamentului.

Klaus Iohannis: ”Tocmai am încheiat consultările cu partidele. Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decât ultimele discuții. Am reiterat la fiecare întâlnire că acum este nevoie de o soluție reală. Acum, criza politică trebuie să se încheie. E nevoie de un guvern care se apucă să rezolve problemele. Să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni. E inadmisibil să continuăm în acest stil Avem criza pandemică, o situație dramatică în spitale, iarna bate la ușă, prețurile la energie cresc. E nevoie de un guvern cu puteri depline. În acest sens, am fost foarte mulțumit și bucuros că PNL a venit cu o nouă abordare, s-a votat acolo în unanimitate un candidat care mi-a fost propus în persoana lui Nicolae Ciucă. Am decis să îl desemnez drept candidat pentru funcția de premier pe dl Nicolae Ciucă”.

Nicolae Ciucă: ”Vă mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles încredințarea acestui mandat în situație de criză. Vom negocia cu toate forțele responsabile ca într-o perioadă scurtă să alcătuim guvernul și să treacă de Parliament”.

Cel mai probabil, noul guvern va fi instalat mai repede, probabil marțea viitoare, având în vedere că echipa guvernamentală este în mare parte discutată în partid (urmează să fie discutată și cu partenerii de la UDMR și de la minoritățile naționale). UDMR nu are o problemă cu premierul desemnat, a lucrat bine cu Nicolae Ciucă în calitate de ministru al Apărării, după cum a precizat președintele formațiunii, Kelemen Hunnor. Singura obiecție este că Ciucă este un militar ”în retragere”, iar UDMR nu e de acord ca un guvern să fie condus decât de politicieni, dar având în vedere situația actuală, de criză, formațiunea îl acceptă. Prima mare încercare, dacă trece de Parlament acest guvern, va fi în primăvara anului viitor, a spus Kelemen Hunnor. El atenționează că un guvern minoritar poate fi demis printr-o moțiune de cenzură, așa cum nu exclude nici varianta ca el să își termine mandatul la termen.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a amintit că a făcut apel către toți politicienii să fie găsită o soluție politică pentru a depăși criza sanitară și să fie ascultată și părerea specialiștilor. O soluție pentru România pe termen mediu e un guvern de uniune națională. Ciolacu a precizat, după consultările de la Cotroceni, că se preconizează tot un guvern de dreapta. El a mai spus că PNL are o opțiune de a nu colabora cu PSD. După nominalizarea oficială, PSD va lua o măsură, Ciolacu precizând că partidul pe care îl conduce e cel mai stabil din țară. Ciolacu s-a ferit să spună clar dacă PSD va susține în Parlament un guvern minoritar PNL – UDMR. Despre alegeri anticipate, Ciolacu a precizat că le susține în continuare, dar nu acum, având în vedere pandemia de Covid 19.

Florin Cîțu, președintele PNL, a precizat că va chema reprezentanții PSD la Vila Lac, pentru negocieri, însă Marcel Ciolacu a subliniat că PNL trebuie mai întâi să își schimbe cutuma potrivit căreia nu va discuta cu PSD. Cioacu a mai zis că va discuta doar cu prim-ministrul desemnat. Liderul social-democraților susține varianta unei stabilități politice.

Dacian Cioloș, președintele USR, a spus astăzi că formațiunea sa nu va vota un guvern minoritar, după ce ieri, în Parlament susținea contrariul. El a mai precizat că susține refacerea coaliției cu PNL și UDMR, însă liberalii nu mai susțin această variantă după ce Cabinetul Cîțu a fost demis prin moțiue de cenzură incșusiv cu voturile USR.

Surse politice susțin că guvernul condus de Nicolae Ciucă va fi format doar din membrii PNL și UDMR. La UDMR nu se schimbă niciun ministru, dar vor mai fi portofolii pe care le vor primi, iar la PNL există încă discuții. PSD va prelua conducerea Camerei Deputaților și se va încerca debarcarea Ancăi Dragu din fruntea Senatului pentru Florin Cîțu.

Liberalii i-au invitat joi după-amiază pe liderii PSD și USR la discuții la Vila Lac pe marginea formării unei majorități parlamentare care să voteze noul guvern.

Posibili miniștri din partea PNL în Guvernul Ciucă: Nicoleta Pauliuc sau Daniel Petrescu – MApN, Iulian Dumitrescu – Transporturi, Cătălin Predoiu – Justiție, Dan Vîlceanu – Finanțe, Nelu Tătaru – Sănătate, Bogdan Aurescu – Externe, Raluca Turcan – Ministerul Muncii.

Cine este Ciucă

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, senator PNL și ministru al Apărării în Guvernul Orban și în Cabinetul demis al lui Florin Cîțu, are 54 de ani. S-a înscris în PNL în octombrie 2020, a deschis lista de candidați a PNL Dolj.

Ciucă a fost șeful Statului Major al Armatei, militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din Armată. El a ocupat această funcție din ianuarie 2015, iar în decembrie 2018 președintele Klaus Iohannis i-a prelungit cu un an mandatul său normal de patru ani, situația care a dus atunci la un conflict al șefului statului cu Viorică Dăncilă, premier la acea vreme.

Nicolae Ciucă, militar de carieră, s-a făcut remarcat prin prezența la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia.

El a fost și șef al Statului Major al Forțelor Terestre, iar între anii 2001 și 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii), cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003) și Antica Babilonia, Irak (2004). Ciucă face parte din categoria ofițerilor care și-au câștigat gradele în teatrele de operații, el fiind singurul general român care a condus personal o misiune de luptă (14-15 mai 2004, lupta pentru podul peste Eufrat în Irak). Bătălia de la Nassiria (Irak, mai 2004), în care trupele românești au fost conduse de Nicolae Ciucă, este prima bătălie la care soldații români au fost combatanți activi dupa al Doilea Război Mondial.

Nicolae Ciucă s-a născut pe 7 februarie 1967 în localitatea Plenița, județul Dolj. A terminat Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în 1985 și apoi a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu, în 1988. A fost comandant de pluton de lansare, apoi comandant de pluton de cercetare și instrucție, pentru ca în 1993 să ajungă ofițer de stat major în biroul operații.

Ciucă a participat la misiuni pe cele mai importante fronturi de operațiuni din afara țării și la numeroase exerciții militare: în Bosnia și Herțegovina, Afganistan și Irak.

În anul 2003, a obținut titlul de doctor în științe militare, iar pe 25 octombrie 2010 a fost înaintat la gradul de general de brigadă.

De-a lungul carierei, Nicolae Ciucă a fost distins cu Ordinul National „Pentru Merit”, în Grad de Ofițer, Ordinul Național „Pentru Merit” în Grad de Cavaler, Semnul Onorific în Serviciul Patriei, XV, XX, Medalia ONU pentru misiunea UNAVEM III, Emblema de Onoare a Armatei României și Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre.

Conform ultimei sale declarații de avere din acest an, pentru anul fiscal anterior, Nicolae Ciucă are, împreună cu soția sa, o casă de 232 de metri pătrați construită în 2017 la Balotești, sat Dumbrăveni. Tot acolo, el are și un teren intravilan de aproape 600 de metri pătrați. Împreună cu soția, Ciucă mai are un teren intravilan de 2.829 de metri pătrați în comuna Pielești din județul Dolj.

Premierul desemnat are și două autoturisme Toyota – Corolla, cumpărată în 2006, și RAV4, cumpărată în 2020. În declarația de avere, Nicolae Ciucă a menționat că nu are bijuterii sau obiecte de artă și de cult cu o valoare mai mare de 5.000 de euro și nici nu a acordat împrumuturi. În schimb, el are trei credite la bănci în valoare totală de 230.000 de lei. Două dintre credite au scadența în 2021, iar cel de al treilea, în 2025.

În ceea ce privește veniturile, Nicolae Ciucă a menționat un salariu anual de 168.613 lei pentru activitatea de la Ministerul Apărării. Are o pensie de serviciu de 215.880 de lei anual, iar soția sa are o pensie de serviciu de aproape 60.000 de lei. Foto: Captură ecran Digi 24

