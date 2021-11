ANCOM: Atentie la alegerea ofertelor telecom de Black Friday si a serviciilor de livrare a coletelor!

162082 – 05112021 – Operatorii de telefonie, internet sau televiziune lanseaza cu ocazia Black Friday o gama larga de oferte speciale de telefonie, internet sau televiziune, insa este important ca utilizatorii sa se informeze temeinic inainte de a se decide asupra unei oferte de acest tip. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) recomanda utilizatorilor sa acorde o atentie sporita acestor promotii, astfel incat sa aleaga oferta telecom care corespunde cel mai bine nevoilor lor de comunicare si consum, dar si optiunile de livrare a coletelor.

In perioada dedicata ofertelor promotionale de Black Friday, devenita deja traditionala si pe piata telecom din Romania, utilizatorii au tendinta de a se concentra in special pe identificarea ofertelor cu preturi mici, neglijand detaliile importante din spatele acestora.

Recomandari pentru achizitionarea ofertelor telecom de Black Friday

ANCOM recomanda utilizatorilor sa acorde o atentie sporita ofertelor telecom promovate in aceasta perioada, iar atunci cand examineaza produsele specifice acestui domeniu, cum ar fi de exemplu abonamentele pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune care pot include echipamente precum smartphone, tableta sau televizor cu o reducere substantiala, sa analizeze urmatoarele aspecte:

costul lunar al abonamentului care faciliteaza achizitionarea echipamentelor la preturi reduse sau gratuite;

intervalul exact in care ar urma sa beneficieze de eventuale reduceri ale costului lunar al abonamentului;

perioada minima contractuala, respectiv acel interval de timp in care utilizatorul nu poate renunta la contract fara a plati taxe de reziliere anticipata – perioada limitata legal la 12 sau 24 de luni pentru contractele telecom;

cate minute/SMS-uri/trafic de date include abonamentul, in ce retele pot fi folosite, in ce ordine vor fi consumate si ce tarife se aplica dupa consumarea lor;

daca si in ce conditii furnizorul poate bloca sau tarifa suplimentar accesul la anumite aplicatii (de tip VoIP, file-sharing etc.);

daca serviciul este disponibil in zona lor de resedinta. Pentru a verifica acoperirea cu semnal mobil pentru tehnologiile 2G/3G/4G, pentru toti operatorii mobili activi pe piata din Romania, utilizatorii pot consulta platforma informatica a ANCOM www.aisemnal.ro;

de asemenea, utilizatorii pot consulta Netograf – aplicatia de testare a calitatii serviciului de internet care ofera si informatii cu privire la viteza experimentata in mod real de utilizator.

Livrarea pachetelor achizitionate de Black Friday

Cresterea numarului de achizitii de diverse produse din perioada Black Friday influenteaza semnificativ activitatea de curierat din Romania. In aceasta perioada, avand in vedere numarul mare de comenzi, este posibila aparitia unor intarzieri la livrarea coletelor sau a deteriorarii sau pierderii acestora in timpul transportului.

ANCOM le recomanda utilizatorilor sa verifice ce optiuni de livrare le ofera comerciantul de la care achizitioneaza produsul si sa solicite servicii suplimentare de siguranta, cum ar fi serviciul cu deschidere la livrare sau serviciul de trimitere cu valoare declarata. Mai multe detaliile despre tipurile de servicii postale sunt disponibile in InfoCentru ANCOM, aici.

Conditiile in care se realizeaza livrarea unor produse comandate online sunt parte a raportului contractual intre comerciantul care detine magazinul online si cumparator. Chiar si in cazul in care comerciantul colaboreaza cu un furnizor de servicii postale, responsabilitatea privind livrarea produselor comandate revine comerciantului care, la randul sau, se poate indrepta impotriva furnizorului de servicii postale pentru nerespectarea contractului incheiat cu acesta. In situatia in care furnizorul de servicii postale nu respecta conditiile contractuale de livrare, expeditorul are dreptul la despagubiri potrivit contractului incheiat cu furnizorul respectiv, insa poate renunta la acestea in favoarea destinatarului.

In situatiile in care intampina probleme legate de livrarea unor produse comandate online, este necesar si eficient ca utilizatorii sa se adreseze, in primul rand, magazinului online.

In cazul in care sesizarea nu este solutionata pe cale amiabila de comerciantul de la care au fost achizitionate produsele, ANCOM le sugereaza utilizatorilor sa se adreseze Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Este important ca utilizatorii sa pastreze toate documentele (factura, bon fiscal, formularul de livrare) care pot dovedi achizitia facuta.