Nicolae Ciucă, despre certificatul verde: Nu cred că trebuie să abandonăm nimic, toate variantele sunt pe masă

162868 – 31122021 – Fiecare soluție este pe masă, iar deciziile vor fi luate în momentul în care situația evoluează, a explicat joi seară, în Ediție specială la TVR, premierul Nicolae Ciucă, referitor la blocarea dezbaterilor privind obligativitatea certificatului verde pentru angajați. “Dacă situația o va impune, vom face apel la Parlament să intre în sesiune extraordinară”, a subliniat prim-ministrul.

Întrebat dacă discuția privind certificatul verde este complet abandonată sau dacă se poate relua funcție de evoluția din valul 5, Nicolae Ciucă a răspuns: “Nu cred că trebuie să abandonăm nimic. Fiecare dintre aceste soluții trebuie să existe pe masă și, în funcție de modul în care evoluează situația, va trebui să luăm deciziile la momentul respectiv”.

“Dacă situația o va impune, vom face apel la Parlament să intre în sesiune extraordinară și să adoptăm una dintre – fie legea care există acum, cu amendamentele necesare, fie o asumare la nivelul guvernului, astfel încât să putem să avem acest certificat COVID-19”, a explicat ulterior șeful executivului.

“Dacă vom salva cât mai multe vieți și prin această decizie vor muri cât mai puțini oameni, nu este o capcană pentru mine și nu cred că ar fi o capcană pentru nimeni”, a răspuns el ipotezei vehiculate în ultima vreme privind pericolul unei eventuale asumări a răspunderii pe certificatul verde.

“Practic, am căutat să înțeleg rolul certificatului COVID-19 și de asemenea să avem o înțelegere vizavi de modul în care s-a desfășurat comunicarea și vaccinarea a ajuns astăzi să atingă cifra de peste 7.900.000 de cetățeni vaccinați. Certificatul ajută în sensul în care realizează o spațiere, adică nu creează acea presiune foarte mare într-un interval de timp foarte mic asupra secțiilor de ATI sau asupra spitalelor. Ceea ce ne ajută foarte mult este vaccinarea”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a dat exemplul Marii Britanii, care a avut ieri 187 de mii de cazuri, cu 103 morți. România, la 19 mii de cazuri, a avut peste 500 de oameni care și-au pierdut viața. 90% dintre cei care au murit erau nevaccinați.

“Cred că este suficient să înțelegem că datele pe care ni le furnizează medicii, specialiștii trebuie luate în considerare și fiecare dintre noi să analizăm că nu este suficient efortul pe care îl fac medicii, nu este suficient efortul pe care îl fac specialiștii și efortul care se face la nivelul structurilor de specialitate. Este nevoie ca fiecare dintre noi să facem un efort și să înțelegem că practic vaccinul, din ceea ce am putut eu să înțeleg, nu sunt specialist, dar pot să împărtășesc cu dvs. ceea ce gândesc ca om, am înțeles că vaccinul nu ne protejează să nu ne infectăm, ci ne protejează să nu facem forme grave ale bolii. De aceea am dat exemplul din Marea Britanie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă și cum ar mai putea fi relansată în acest moment campanie de vaccinare, Nicolae Ciucă a răspuns: “Aici am analizat și considerăm fără niciun fel de reținere să spunem că nu am avut probabil comunicarea așa cum ar fi trebuit, nu probabil, sigur, dacă am fi comunicat mai bine și dacă i-am fi lăsat pe specialiști să fie cei care erau vectorii de comunicare probabil că înțelegerea despre relevanța vaccinului ar fi fost alta și cred în continuare că, odată recalibrată comunicarea, oamenii vor înțelege că efortul care se face atât la nivelul specialiștilor, cât și la nivelul guvernului”. sursa:stiri.tvr.ro