Actualizari necesare pentru realizarea inventarului national al retelelor publice de comunicatii

168548 – 12042023 – ANCOM a lansat spre consultare publica un proiect de decizie care revizuieste prevederile pentru stabilirea formatului si a modalitatii de transmitere a informatiilor cu privire la dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica asociate acestora. Informatiile care vor fi transmise ANCOM vor fi utilizate pentru realizarea inventarului national al retelelor publice de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura asociate acestora.

Modificari propuse de proiectul de decizie

Proiectul de decizie propune introducerea obligatiei pentru toti furnizorii de retele publice de comunicatii electronice de a declara anual, in intervalul 1 septembrie – 31 octombrie, daca detin sau nu detin in proprietate sau concesiune retele publice de comunicatii electronice si/sau elemente de infrastructura fizica.

In acelasi sens, pentru ca datele colectate sa reflecte intr-un mod cat mai fidel gradul curent de dezvoltare a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica, Autoritatea a decis ca transmiterea declaratiei privitoare la detinerea sau nedetinerea in proprietate sau concesiune a retelelor publice de comunicatii electronice si/sau a elementelor de infrastructura fizica sa fie efectuata prin raportare la situatia existenta la o anumita data de referinta, valabila pentru toti furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Pentru ca aceasta sa fie corelata cu perioada in care furnizorii au obligatia de a raporta informatiile, Autoritatea a fixat aceasta data de referinta in prima zi a perioadei de raportare, respectiv 1 septembrie.

O alta modificare priveste termenul in care persoanele care devin furnizori de retele publice de comunicatii trebuie sa transmita declaratia cu privire la detinerea in proprietate sau in concesiune a retelelor publice de comunicatii electronice si/sau a elementelor de infrastructura fizica. Astfel, conform proiectului de decizie, in acest caz, cei care devin furnizori de retele publice de comunicatii electronice pana la data de 31 august a fiecarui an, inclusiv, prima transmitere a declaratiei si, dupa caz, a informatiilor prevazute in decizie se va realiza in perioada de raportare aferenta anului in care au dobandit aceasta calitate, persoanele care dobandesc calitatea de furnizori de retele publice de comunicatii electronice incepand cu data de 1 septembrie a fiecarui an urmand a transmite aceste informatii pentru prima data in perioada de raportare aferenta anului urmator. De asemenea, au fost completate dispozitiile Deciziei presedintelui ANCOM nr. 336/2013, extinzandu-se aria de aplicabilitate a acesteia si pentru transmiterea informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica asociate acestora.

Procesul de consultare publica

Proiectul deciziei Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului si a modalitatii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica asociate acestora, precum si de completare a Deciziei presedintelui ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele si modalitatea de transmitere de catre furnizori a unor documente, date sau informatii catre ANCOM este supus consultarii publice in regim de urgenta si poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 26.04.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro