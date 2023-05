Lansarea simulatorul camerei de comandă a primului reactor modular mic (SMR) din România

168815 – 11052023 – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și Nuclearelectrica lansează vineri 12 mai 2023, în cadrul unui eveniment, primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa, care găzduiește simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic (SMR) NuScale.

Centrul E2, dezvoltat ca parte a programului Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), este o inițiativă a Guvernului SUA, va contribui la realizarea obiectivelor României de a deveni un lider în ceea ce privește implementarea sigură a reactoarelor modulare mici în România şi Europa, precum și un hub de educație și formare a specialiștilor în domeniul SMR în regiune.

În mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale şi E-Infra, proprietarul amplasamentului, au semnat un MoU (memorandum de înţelegere – n.r.) pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti, Dâmboviţa.

În iunie 2022, cu ocazia lansării Parteneriatului pentru Infrastructură şi Investiţii Globale, prezentat la Summit-ul Liderilor G7, preşedintele Statelor Unite Joe Biden a anunţat alocarea unui grant de 14 milioane de dolari pentru etapa de dezvoltare a reactoarelor modulare mici în Romania by NuScale – Studiul preliminar de inginerie şi design front-end pentru proiectul SMR în România.

Compania americană NuScale Power şi compania românească RoPower Nuclear au semnat contractul pentru faza 1 a lucrărilor de inginerie şi proiectare pentru prima centrală cu reactoare nucleare modulare mici din România.