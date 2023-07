Rep. Moldova, interesată de statutul de coinvestitor în proiectele energetice din România 

Nuclearelectrica a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Energocom pentru dezvoltarea sectorului energetic al României și al Republicii Moldova

Nuclearelectrica și Energocom, furnizorul de energie al Republicii Moldova, au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) pentru cooperarea pe termen lung în sectorul energetic și atingerea obiectivelor strategice comune.

Obiectivul Memorandumului este explorarea opțiunilor pentru livrarea energiei din producția viitoare a Nuclearelectrica din noile capacități, în principal unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda, precum și sprijinirea dezvoltării capacităților și competențelor resurselor umane în domeniul energiei nucleare.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja:

”Suntem în direcția corectă și echipa guvernamentală din Republica Moldova este la un nivel excelent. De altfel în rolul meu anterior de ministru al cercetării, inovării și digitalizării am avut, de asemenea, ca prioritate relația cu Republica Moldova și am reușit să constituim câteva premiere cum a fost spațiul digital unic între România și Republica Moldova, în care mai degrabă România are de câștigat pentru că Republica Moldova este cu mult în fața noastră în ceea ce privește transformarea digitală, cum ar fi acordurile tripartite între cele două guverne și mari companii din domeniul IT de la Amazon, Microsoft etc. Mă bucur acum să dăm și noi ceva mai mult Republicii Moldova pentru că în sectorul energetic România este un lider regional și trebuie să rămână un lider regional. Dacă Federația Rusă a ales să folosească energia ca armă în războiul declanșat împotriva Ucrainei și în războiul hibrid mai amplu, România poate răspunde ca factor de stabilitate pentru regiunea noastră și cu siguranță o prioritate zero în ceea ce privește pe frații noștri”.

Totodată, omologul său din Republica Moldova, Victor Parlicov, a declarat: “Pentru a atinge țelul nostru de decarbonizare va fi nevoie de energie nucleară în mixul nostru energetic, energie care este neutră din punct de vedere climatic. Republica Moldova nu are capacitatea să dezvolte propriile proiecte de generare nucleară, dar poate beneficia de relația specială cu România și de faptul că România intenționează să crească volumul energiei nucleare produse. În acest context, examinăm posibilitatea ca Republica Moldova să participe în calitate de coinvestitor, să ne asigurăm pe viitor de energie sigură, durabilă și la prețuri competitive”.

Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica sunt investiții verzi și vizează nu doar atingerea eficienței energetice, ci mai ales securitatea energetică, independența energetică și protecția consumatorilor.