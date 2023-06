Marcel Ciolacu: Am sentimentul că am venit acasă şi n-am venit la un frate mai mare sau mai mic; am venit la un frate geamăn

169234 – 21062023 – „Cum este normal, şi eu vă mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru, dar, cum v-am spus și în întâlnirea directă avută, n-am un sentiment că am venit oficial la Chișinău şi cred că același sentiment vă încearcă și pe dumneavoastră de câte ori veniți la București. Am sentimentul că am venit acasă şi n-am venit la un frate mai mare sau mai mic; am venit la un frate geamăn, pentru că toate provocările prin care am trecut, instituționale, cu toate crizele suprapuse, provocări care s-au răsfrânt asupra românilor, și dintr-o parte și din alta a Prutului, trebuie abordate comun. Cred că suntem obligați ca împreună să punem un accent deosebit pe zona economică. Deja relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova, anul trecut, s-au mărit cu 50%, am ajuns la aproape 3,6 miliarde de dolari şi cred că acesta este drumul corect. Mai mult, avem obligația – cu toate că războiul total incorect și nedrept pornit de către un dictator, Vladimir Putin, împotriva unui stat suveran, va continua – trebuie ca să facem față acestor provocări împreună şi să găsim cele mai bune soluții împreună pentru ca cetățenii pe care îi reprezentăm să vadă o creștere în nivelul de trai, o creștere în infrastructură, o creștere a traiului zilnic. Mă bucur imens că am reușit să finalizăm și dumneavoastră ați reușit să veniți cu proiectele, mai ales către autoritățile locale. Eu vă garantez că nu mâine, în prima ședință de guvern, dar în viitoarea ședință de guvern se vor debloca banii pe proiecte în ceea ce privește apa potabilă, canalizarea, punctuale pentru sprijinirea satului. din Republica Moldova, să fie un sat european, etapă prin care România a trecut și mai are încă, prin programele operaționale, prin POIM de făcut investiții. Este evident că proiectele și banii europeni de pre-aderare încă nu s-au făcut resimțiți și nu se văd în oglinda cetățeanului. Trebuie să fim corecți față de români din România şi din Republica Moldova, toate aceste lucruri necesită timp. Dar, noi doi trebuie să ne implicăm, să ne creăm un mecanism de funcționare astfel încât să mărim dinamica implementării acestor proiecte și ele trebuie să ajungă cât mai repede la cetățeni ca să combatem acest război hibrid, provocat de către Rusia, în primul și în primul rând împotriva Republicii Moldova. Numai prin lucruri concrete, pe care sunt ferm convins că le vom realiza împreună, pe care le vom implementa împreună, vom depăși această provocare şi mai ales că e o zi istorică, sunt ferm convins, cu ajutorul lui Dumnezeu, că o să ne ridicăm la așteptările cetățenilor pe care îi reprezentăm. Știți foarte bine suportul și politic, pentru că, în afară de faptul că sunt prim-ministru al României, sunt și președintele celui mai mare partid din România care susține, necondiționat, actuala conducere a președintei Maia Sandu, a dumneavoastră personal, sunteți singura garanție că Republica Moldova își va continua parcursul pro-european. Nu există în acest moment o forță politică în Republica Moldova care să garanteze acest parcurs; vă felicit și o spun fără nici o reținere: viitorul dumneavoastră este în Uniunea Europeană şi vom susține împreună acest demers, ținând cont de toate provocările pe care le avem de depășit. Să știți că am foarte des o vorbă: lucrurile simple sunt la îndemâna oricui; lucrurile complicate fac diferența între oamenii de stat. Și sunt ferm convins că noi doi împreună vom face această diferență. Mulțumesc, încă o dată!”, a declarat premierul Marcel Ciolacu la Chișinău.

Apreciază: Apreciere Încarc...