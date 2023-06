România și Japonia – împreună pentru inovare și digitalizare

169203 – 19062023 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) organizeaza astazi conferinta „TechCo for a Digital Sunrise”, ce are ca principal obiectiv facilitarea angajamentului puternic al Romaniei si Japoniei in consolidarea parteneriatului strategic dintre cele doua tari in domeniile tehnologiei, cercetarii, dezvoltarii si inovarii. Conferinta are loc in marja primei editii a Forumului de inovare Romano-Japonez.

Agenda conferintei include o serie de subiecte relevante pentru domeniul comunicatiilor, de la rezilienta si securitatea cibernetica a retelelor 5G, la rolul comunicatiilor electronice in sprijinirea dezvoltarii comunitatilor inteligente si in sustinerea inovatiilor din piata telecom, pana la modul in care cooperarea internationala a contribuit la dezvoltarea companiilor catre o dimensiune multinationala.

„ANCOM este angajata sa contribuie la intarirea relatiilor romano-japoneze, in domeniul sau de experienta. Am convingerea ca dialogul, cooperarea si eforturile coordonate sunt cele mai eficiente mijloace de sustinere a dezvoltarii sectorului pe care il reglementam, pe de o parte, si de obtinere de rezultate optime in beneficiul consumatorilor si al industriei, pe de alta parte”, a subliniat Valeriu Zgonea, Presedintele ANCOM, in deschiderea evenimentului.

In sesiunea plenara, oficiali guvernamentali si membri ai Parlamentului Romaniei, reprezentanti ai guvernului japonez, precum si reprezentanti ai autoritatilor locale au subliniat importanta cooperarii dintre cele doua tari si au explorat perspectivele pentru aprofundarea colaborarii prin derularea de proiecte si initiative comune, precum si perspectivele pentru dezvoltarea oraselor inteligente.

De asemenea, cu scopul intaririi schimbului de idei si de bune practici, pe parcursul sesiunilor paralele, reprezentanti ai mediului de afaceri (furnizori, operatori, producatori de echipamente etc.) si ai mediului academic de profil din ambele state vor sustine prezentari. Printre acestia se regasesc principalii operatori si furnizori de echipamente, furnizori de solutii si produse de tip smart, reprezentanti ai proiectului ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics) si ai start-up-urilor inovatoare.

Forumul de inovare romano-japonez 2023

Evenimentul ANCOM este organizat in marja Forumului de Inovare Romano-Japonez si beneficiaza de sprijinul si implicarea Primariei Municipiului Cluj-Napoca, a Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii din Romania, a Ministerului Afacerilor Interne si Comunicatiilor din Japonia, precum si a Ambasadei Japoniei in Romania.

Forumul de Inovare Romano-Japonez 2023, in marja caruia se desfasoara conferinta ANCOM de astazi, este un eveniment organizat in contextul Parteneriatului Strategic Romano-Japonez instituit la data de 7 martie 2023, prin semnarea Declaratiei Comune de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida. Acest Parteneriat Strategic reprezinta avansarea cooperarii romano-japoneze la cel mai inalt nivel si trecerea la o etapa superioara de valorificare a potentialului bilateral, pe trei dimensiuni cheie: politica externa si dialogul pe teme de securitate, cooperarea economica si in domeniul asistentei pentru dezvoltare, respectiv cooperarea in domeniile culturii, stiintei si tehnologiei, inovarii, cercetarii si dezvoltarii.