Sondaj de opinie INSCOP Research: Intenția de vot pentru partidele politice la alegerile europarlamentare raportată la două categorii de populație

Datele au fost culese în perioada 16 – 24 ianuarie 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

„INSCOP Research a măsurat în premieră prezența declarată și intenția de vot pentru alegerile europarlamentare. În ceea ce privește prezența, se observă un nivel declarat foarte ridicat, 50,9% de români spunând că vor merge sigur la vot, ceea ce reprezintă un procent aproape similar cu nivelul record de prezență înregistrat oficial la alegerile pentru Parlamentul European din 2019 de 51,7%. În ceea ce privește intenția de vot, pentru o maximă transparență, am ales să prezentăm atât clasamentul partidelor în rândul populației care are o opțiune clară, cât și clasamentul partidelor în rândul populației care are o opțiune și declară în același timp că va merge sigur la vot, adică în rândul votanților cei mai mobilizați. Datele arată o clasare pe primul loc a PSD, cu un scor ușor mai mic în comparație cu măsurătoarea din luna precedentă care a testat intenția de vot la alegerile parlamentare. PNL se clasează de locul doi, foarte aproape de AUR clasat pe locul trei, ambele partide într-o ușoară scădere. Sondajul a testat în premieră intenția de vot pentru Alianța Dreapta Unită formată din USR, PMP și Forța Dreptei, care se clasează pe locul 4. SOS România trece pragul de 5% înregistrând însă un scor mai mare în ianuarie comparativ cu luna trecută când am măsurat votul pentru alegerile parlamentare. Practic, în ultimele 6 luni, SOS România și-a dublat intenția de vot. Suma voturilor AUR și SOS România rămâne constantă, chiar dacă raportul susținerii pentru cele două partide se schimbă ușor. Din datele evoluției intenție de vot în ultimii doi ani se observă o relativă stabilitate în timp a intenției de vot comparativ cu situația din ianuarie 2022. PSD pierde aproximativ 5 procente, PNL pierde două procente, AUR câștigă două procente, în timp ce Alianța Dreapta Unită înregistrează același scor precum USR în ianuarie 2022,” a declarat Remus Stefureac – director INSCOP Research

Estimare participare vot alegeri europarlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 18.5% dintre români au ales 1, 1.6% au ales 2, 2% au ales 3, 2.4% au ales 4, 9.5% au ales 5, 1.6% au ales 6, 4.3% au ales 7. 4.7% indică 8, 4% 9 și 50.9% indică 10. 0.6% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile europarlamentare

Respondenți care își exprimă preferința pentru un partid din listă (68.7% din total eșantion)

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (68.7% din total eșantion), 29.5% dintre români ar vota cu PSD, 18.8% cu PNL, iar 18.4% cu AUR. Pentru Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, FD) ar vota 12.9% dintre români, în timp ce SOS ar obține 6.5% dintre opțiunile de vot. Pentru UDMR ar vota 4.8% dintre cei care și-au exprimat o opțiune de vot, iar 3.4% pentru Alianța AER (Partidul Verde și Partidul Ecologist Român). 3% dintre cei intervievați își exprimă opțiunea de vot pentru Pro România, iar 0.5% pentru REPER. 2.2% dintre respondenți își exprimă preferința pentru alt partid.

Respondenți care își exprimă preferința pentru un partid din listă si declară că merg sigur la vot (39.3% din total eșantion)

Raportat la cei care au exprimat o preferință concretă pentru un partid din listă (nu au fost luați în considerare nehotărâții și non-răspunsurile) și acordă nota 10 la întrebarea privind prezența la vot (38.5% din total eșantion), 27.1% dintre alegători ar vota cu PSD, 19.8% cu PNL, iar 17.9% cu AUR. Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, FD) ar obține 16.2% din totalul voturilor, în timp ce UDMR ar obține 4.9%. Pentru SOS ar vota 7.1% dintre alegători, iar 1.9% pentru Alianța AER (Partidul Verde și Partidul Ecologist Român). 1.9% dintre cei intervievați ar opta pentru Pro România, iar 0.9% pentru REPER. 1.6% dintre voturi ar merge către alt partid.

