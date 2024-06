Atenție la cheltuielile nedorite după utilizarea serviciului de roaming!

172476– 22062024 – ANCOM atrage atenția utilizatorilor de telefonie și internet mobil, care au planificate vacanțe în străinătate, să verifice condițiile de utilizare a serviciilor de roaming, în special dacă destinația este în state din afara Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, utilizatorii trebuie să fie atenți și la roamingul involuntar, care poate să apară în zonele de graniță.

Furnizorii de servicii de telefonie și internet mobil din România oferă atât planuri tarifare/opțiuni care pot fi utilizate exclusiv la nivel național, cât și planuri tarifare/opțiuni care permit accesul la servicii de comunicații în roaming. Astfel, în cazul călătoriilor în afara României, utilizatorii trebuie să verifice dacă planul tarifar achiziționat include sau nu serviciul de roaming.

Pentru că tarifele pentru serviciul de roaming în afara SEE nu sunt reglementate, este important ca utilizatorii să verifice cu atenție, înainte de a efectua o călătorie în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, Israel, care sunt tarifele ce li se aplică în aceste state pentru serviciul de roaming internațional. Utilizatorii pot solicita activarea unei (extra)opțiuni dedicate, cu resurse incluse sau tarife speciale pentru anumite state/grup de state. Dacă nu au activat o astfel de opțiune, se aplică tarifele standard.

De exemplu, în Turcia, Egipt, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite sau Serbia, pentru serviciile pe bază de abonament, operatorii percep tarife standard cuprinse între:

0,0090 euro/min și 1,4280 euro/min pentru apelurile primite;

0,0150 euro/min și 2,6180 euro/min pentru apeluri efectuate către România;

0,0060 euro și 0,4522 euro pentru un SMS trimis;

0,0007 euro/MB și 4,7600 euro/MB pentru internet.

Dacă, în general, pentru apeluri tarifarea se face la minut indivizibil, unitatea minimă de tarifare pentru traficul de date diferă în funcție de operator și destinație (de exemplu, la 1KB, 10KB sau 1MB). De asemenea, pentru destinații în afara SEE, unii operatori folosesc și tarife standard percepute sub formă de pachete. Exemple de astfel de tarife standard la pachet sunt de 2 euro/10 minute pentru apeluri primite/efectuate sau SMS trimise/24 ore, 7 euro/30 minute pentru apeluri primite/efectuate sau SMS trimise, 2 euro/2 GB trafic de date/24 ore sau 18 euro/4000 MB utilizați.

Atenție! În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primește chiar și un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preț al pachetului, dar poate utiliza ulterior și restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif.

În afara acestor tarife standard, operatorii mai pot oferi punctual și (extra)opțiuni tarifare ce necesită activare separată și care oferă resurse și/sau tarife diferite în funcție de mai multe criterii cum ar fi: țara de destinație, tipul de serviciu folosit (pe bază de abonament sau cartelă preplătită) sau tipul de ofertă deținută de utilizator.

Reamintim că, potrivit principiului „Roam like at home”, clienții operatorilor mobili din România care beneficiază de planuri tarifare cu acces la roaming în SEE pot utiliza resursele naționale de voce, SMS și date și atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv insulele Åland), Franța (inclusiv Guyana Franceză și insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore și Madeira), Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare), Suedia și Ungaria. La acestea se adaugă Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Mai multe detalii despre cum funcționează serviciul de „Roam like at home”, aici.

Roaming involuntar

În cazul în care utilizatorii călătoresc în zonele de graniță, există riscul de a utiliza involuntar serviciile de comunicații ale unui operator dintr-un stat vecin, dacă au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automată a rețelei. În aceste situații, echipamentul mobil se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află acesta.

Astfel, utilizatorii ar putea fi facturați pentru serviciile de comunicații utilizate în roaming, ca și cum s-ar afla fizic pe teritoriul unui stat vecin.

Acest fenomen poate apărea la utilizarea telefonului în zonele de graniță din România, dar și, de exemplu, la utilizarea serviciului de roaming într-un stat din SEE, într-o zonă de graniță cu un stat care nu face parte din SEE. În astfel de situații utilizatorii pot înregistra costuri suplimentare la utilizarea serviciilor de telefonie sau internet. De aceea, aceștia sunt sfătuiți să opteze pentru selectarea manuală a rețelei, să urmărească mesajele de informare transmise de furnizori sau, în cazul în care se află pe teritoriul României, să-și dezactiveze serviciul de roaming.

Atenție! Utilizarea telefonului/tabletei în roaming involuntar nu scutește utilizatorii de plata acestui serviciu.

Mai multe detalii despre roamingul involuntar, aici.

Ce, cum și unde reclami Utilizatorii care au o nemulțumire în legătură cu serviciul de roaming trebuie să se adreseze în primul rând furnizorului de la care au achiziționat planul tarifar. În cazul în care furnizorul nu a rezolvat problema sesizată, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urmând pașii descriși aici.