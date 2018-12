Toată lumea e vinovată în afară de Dragnea

148922 – 17122018 – Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut duminică Guvernului să dea amnistie și grațiere dacă nu găsește alte soluții prin care să repare nedreptățile din justiție. Într-un discurs de peste o oră și jumătate la Parlament la Consiliul Național al PSD, Dragnea a atacat dur UE, companiile străine, opoziția, justiția, serviciile secrete, pe Klaus Iohannis și presa. El a revenit în mod repetat în discursul său la amnistie și grațiere și repararea presupuselor abuzuri din justiție. G4Media.ro a scris în mod repetat în ultimele săptămâni despre presiunile lui Dragnea asupra Guvernului Dăncilă pentru OUG pentru amnistie și grațiere.

A fost cel mai dur discurs al lui Liviu Dragnea de la preluarea șefiei PSD, cu atacuri pe bandă rulantă la adresa presupuselor dosare fabricate în justiție. El s-a dat pe el însuși exemplu de victimă a imixtiunii serviciilor secrete în justiție și a cerut imperativ premierului Dăncilă și ministrului Justiției să rezolve problema.

De asemenea, el i-a cerut lui Florin Iordache să facă o plângere penală pentru trădare de țară la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat că a trădat interesele naționale când a spus că guvernul nu e pregătit să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

De asemenea, Dragnea a lansat un atac dezlănțuit, minute în șir, la adresa multinaționalelor din energie, retail, sistemul bancar și telecomunicații, pe care le-a acuzat că scot banii din România prin eludarea taxării. El a cerut premierului și ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, să ia măsuri pentru rezolvarea situației.

Dragnea a susținut în discurs că DNA i-ar pregăti un nou dosar, legat de vizita în SUA la ceremonia de inaugurare a președintelui Donald Trump.

Șeful PSD i-a atacat și pe socialiștii europeni, explicând că nu a fost la congresul de la Lisabona pentru că nu a vrut să apară în fotografii alături de cineva care atacă România și vrea răul țării noastre – aluzie la Frans Timmermans, candidatul PES pentru președinția Comisiei Europene.

Dragnea i-a cerut și ministrului delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, să ia măsuri pentru implementarea în legislația națională a unei directive europene privitoare la drepturile omului.

De remarcat că premierul Dăncilă a ocolit subiectul justiției, al amnistiei și grațierii în discursul susținut înaintea lui Dragnea, chiar dacă ea fusese somată de Marian Oprișan și Călin Popescu Tăriceanu să adopte un ”moment zero” în justiție.

Cele mai importante declarații ale lui Liviu Dragnea:

Au fost doi ani în care am fost amenințați, anchetați, urmăriți, ceea ce se întâmplă și în continuare. Au încercat prin orice mijloace să ne oprească. De ce? Pentru ca românii să nu fie fericiți.

PSD a fost supus celui mai dur program anti. S-a încercat sfâșierea PSD, atât din exteriorul țării, cât și din interior, atât din interiorul partidului, cât și din exteriorul lui. Foștii noștri camarazi ne-au trădat, se înghesuie într-un partid făcut de securiști.

A fost un asalt permanent, furibund, la adresa PSD, a guvernului, a premierului, a mea, a lui Călin, pentru a duce la căderea guvernului.

Au ieșit numai cu minciuni la adresa noastră. Avem rezultate cu care trebuie să ne mândrim. Dar ele sunt obligația și responsabilitatea noastră.

PNDL: eu l-am inventat, împreună cu Sevil Shhaideh. Îi mulțumesc. Din păcate, nu e un program-vedetă, nu e prezentat la TV. E important că locuitorii din comuna Vișina, de la Paul Stănescu, să știe ce s-a întâmplat și în comuna Troianu din Teleorman.

Doamna premier, vă doresc succes miercuri la ședința CSAT, pentru buget.

Noi le-am spus românilor acum doi ani să îndrăznească să creadă în PSD. Dacă guvernul e format din patrioți, oameni care știu și au curajul să facă, românii vor trăi într-o țară mai bună, cu condiția să fie un guvern românesc (aplauze slabe din sală).

Miza noastră e ca toți românii să aibă acces la o justiție independentă, care să nu fie căpușată de serviciile secrete

Dacă un primar PSD stă ascuns după cireș și nu le explică oamenilor realizările, nu e patriot. Ni s-a cerut să suspendăm legi adoptate de Parlament. Dar peste tot în UE parlamentul e suveran. Prevederile sunt și în alte țări. Ni s-a cerut să oprim proceduri deja începute, cele de revocare și numire a procurorilor-șefi. Ni s-a cerut să nesocotim deciziile CCR. Ni s-a cerut să nesocotim propria Constituție.

Modificăm Constituția și spune: Klaus Werner Iohannis, președinte pe viață? Dacă nu vrem asta, luptăm.

Împotriva României a fost votată o rezoluție nedreaptă în Parlamentul European, în care ni se reproșează lucruri care se întâmplă peste tot. Ni se spune că jandarmii au ripostat cu forță disproporționată împotriva manifestanților. L-am auzit ieri pe Iohannis că el are vesta galbenă în portbagaj. I-a spus oare și lui Macron că are vesta galbenă sau tace mâlc?

Cu complicitatea unor MEP români, România a fost transformată în țapul ispășitor al luptei pentru putere între familiile politice europene. A fost criticat Viktor Orban? Atunci să fie criticat și PSD din România.

Niște europarlamentari trădători au votat în anul centenar împotriva României. Nu au avut nici o tresărire. Ei insistă ca României să i se facă rău în continuare: să rămână în MCV, să nu intrăm în Schengen.

Deasupra tuturor e Iohannis, care trădează interesele României și spune că România nu e pregătită să preia președinția UE. E act de trădare a României. Domnule Iordache, vă rog să depuneți plângerea de înaltă trădare împotriva președintelui Iohannis.

România nu acceptă poziția de stat de mâna a doua în UE. Înțeleg că noi avem în principal dreptul de a pune la dispoziție resursele acestei țări.

Și noi ne dorim ca toate companiile care lucrează în România să plătească taxele în România. Eu sunt foarte deschis, foarte sincer, foarte cinstit și am susținut aceste chestiuni cu oficialii europeni. Eu sunt prea prăjit, prea pățit de condamnări pe nedrept ca să nu accept să îmi spun măcar punctul de vedere.

Așa și cu cei de la Bruxelles. Îi iubim, îi respectăm, dar avem și noi nevoie să avem dreptul măcar să ne spunem opinia.

Explicație absenței mele de la Congresul socialiștilor europeni la Lisabona: Nu poate să îmi ceară nimeni să mă bag în poză cu cineva care dușmănește România, care face rău țării mele. Măcar să ne asculte. Dar nu putem avea limbaj dublu. Azi să mergem să facem poze, mâine, să ne târască la nu știu ce tribunal internațional.

Ce corupție? Un antemergător folosit de procurorul general Nițu? Dosarul Liei Olguța Vasilescu? Îndemnul meu de a cere românilor să meargă la referendum? Dosare construită pe probe falsificate, denunțuri obținute prin șantaj, înregistrări contrafăcute?

Cazuri de mare corupție la noi nu prea am văzut. Am văzut în alte țări fraude bancare de miliarde de euro și nu am văzut oameni condamnați. Am văzut însă că Adrian Năstase a fost condamnat pentru prejudiciu zero.

Nu cumva această construcție e făcută ca orice politician care ar vrea să punp problema românește, să poată avea gura închisă? de ce nici un politician european nu a spus nimic despre protocoalele ilegale?

A cerut cineva rezoluție împotriva jandarmilor? Numai la noi continuă dosarele, nu știm de ce. Ce ar face Iohannis dacă un grup de derbedei ar încerca să intre la Palatul Cotroceni?

J ustiție: dacă oricare din sală, sau eu, sau Pleșoianu am fi acuzați și chemați de procurori și nu am merge nici prima oară, nici a doua oară, cam ce credeți că s-ar întâmpla? Cu duba ne-ar lua. E tupeu, justiție selectivă.

O întrebare pentru dl ministru Tudorel Toader: În Constituție scrie că președintele nu poate fi trimis în judecată decât pentru înaltă trădare, dar nu scrie că nu poate fi cercetat sau anchetat. De ce nu e chemat la anchetă domnul președinte? Acolo vorbim de case luate cu japca.

E nevoie de un partid, un guvern care să le spună băncilor și multinaționalelor că taxele să le plătească aici, nu în paradisuri fiscale.

Prea multă vreme România a fost păcălită și ținută în chingi cu MCV. La început avea 4 obiective, între timp s-au înmulțit. Unde scrie că nu respectăm condițiile pentru Schengen? Le-am îndeplinit pe toate. Unii mai răi zic că sunt niște țări supărate că nu prind contracte în România. Eu nu cred asta.

În schimb, în România există corupție, cea de putere. Nu apare nici în MCV, nici în evaluările dlui Timmermans, nici în îngrijorările unor ambasadori. OUG Cioloș – Prună prin care i s-a dat posibilitatea SRI.

Protocoalele secrete: Mii de oameni stau în închisori din cauza unor complete constituite nelegal.

Procurorii și polițiștii judiciari amenință martorii, nu au nici o jenă. Le spun că va revin restaurația. Avem corupția procurorilor care au ajuns pe funcții foarte înalte, exemplu Kovesi. A scuipat pe deciziile CCR

Vreți să mergem până la capăt sau nu?

Ăștia sunt fariseii care au pus mâna pe justiție, cei din străinătate.

Îi sperie foarte mult secția specială pentru magistrați, Probabil că îi pune pe gânduri pe unii.

Dl Ciamba e aici? Foarte rău, aude el. Am o întrebare: e vorba cumva despre directiva privind dreptul la un proces echitabil. A venit vreo scrisoare de infringement? Pentru ea nu se țipă. E bine să fie călcat în picioare dreptul românilor la un proces corect.

Nu am găsit în MCV nici un cuvânt despre independența judecătorilor. Doar despre procurori. Sunt și multe bancuri amare pe tema asta. Acești procurori și purtători de epoleți au frânt independența justiției.

De ce tac oficialii europeni? Pentru că așa le convine să fie în această țară. De ce

De ce cuvinte amnistie și grațiere reprezintă un fel de blasfemie, un fel de bombă atomică și ne gândim dacă să o folosim sau nu împotriva UE sau a lumii. Nu mă tem să folosesc aceste cuvinte. Dacă cineva găsește alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acțiune

Dacă nu, nu mai ezitați. Nu știu cum, când, dar PSD – ALDE are și această obligație, să repare nedreptățile. Ca sa nu-și mai taie venele cei din presa cu epoleți, plătiți de Soroșică, inventați ceva. Găsiți ceva, o prevedere într-o decizie a CCR să spuneți că acestea nu sunt aplicanbile lui Liviu Dragnea.

Înțeleg că mi se pregătește un dosar legat de vizita în SUA, dl Uncheșelu.

Iohannis nu e păpușarul, e păpușa. E păpușa statului paralel.

Există mișcări care să transforme România într-un Maidan.

E poporul român, nu poporul sorosit, nu poporul multinaționalelor. Ce se întâmplă cu banii ăștia plătiți de România? România a plătit 14 miliarde de lei pe restituiri. Alte țări au plătit altfel.

Lupta se duce cu cei care se uită cu lăcomie la resursele noastre, la potențialul energetic. Cu cei invidioși că România a ajuns prima în UE la floarea soarelui și porumb.

Cum să credem în onestitatea unui mare lanț de supermarketuri cu afaceri de miliarde și profit minim. Îți vine să îi plângi de milă. Afli că el cumpără sucul supraevaluat dintr-un paradis fiscal. O multinațională din energie are profit de 0,8 la mie. Cum se chinuie acești oameni la afaceri de miliarde de euro… Eugen Teodorovici, ești pe aici? O firmă mare de telefonie, cu epoleți, afaceri de miliarde, profit de câteva mii de lei.

Eu le spun de aici că România nu e sat fără câini. De mâine, să finanțeze iar toate atacurile împotriva mea și a guvernului, dar nu e sat fără câini. Nu putem sta ca momâile să vedem cum ni se iau resursele.

(Suntem la un fel de stand up comedy aici. Din păcate nu e de râs – Liviu Dragnea)

Înțeleg că sub pretextul liberalizării, companiile din energie au găsit pretextul să crească prețurile. Nu vreau să le naționalizăm, dar vrem să instituim reguli corecte, cinstite. Cred că guvernul nu mai trebuie să tolereze un asemenea comportament. VĂ cer să interveniți de urgență. Adică în energie, gaze, justiție, jocurile de noroc. Acum e impozit pe profit, dar ei nu au profit.

Sistemul bancar la fel. Nu sprijină economia. Nu fac nici profit. Și eu zic că ar trebui să ia măsuri serioase în privința lăcomiei bancare și evoluției ROBOR. Noi ne uităm toți cum marile bănci se joacă și stabilesc dobânda pe care trebuie să o plătească românii. E cea mai mare diferență între dobânzile la credite și depozite.

Eu zic că orice lăcomie în orice domeniu poate fi ponderată. Eu cred că aveți suficiente idei, metode ca foarte rapid să apară aceste măsuri. Și multe altele. Eu sunt convins că chiar săptămâna asta, dle Teodorovici, Darius Vâlcov, coruptule, ești aici? Dna Dăncilă, puneți-i la treabă. Poate că ar trebui să plătească așa cum trebuie taxele. Nu punem bir, dar să plătească corect.

În România intră alimente pline de otravă. Vă întreb, domnule de la Protecția Consumatorului, ce vă lipsește să începeți programul de protecție a copiilor români? Vă lipsește curajul? E grav, bărbăția nu se cumpără de la librărie. Sunt deja 2 ani de când am vorbit, și România e inundată de alimente pline de otravă, de calitate inferioară, pentru că e România.

Dna premier, să nu mai acceptați întârzieri: să le cereți până la finalul anului planul de măsuri și necesarul de specialiști.

Fondul de Investiții locale de 10 miliarde de euro, fondul pentru stațiuni balneare și schema pentru o mie de grădinițe olimpice cu profiul sportiv.

Efectele creșterii salariilor au început să se vadă, dar nu putem să nu ne gândim și la eficiența funcționarului public. Unii consideră aceste posturi ca pe sinecuri. Românii așteaptă și eficiență de la ei.

Autostrada Moldovei, autostrada Unirii, toate cele trecute în masterplan. Oameni buni, să nu ne mai batem cu ce desenăm pe hartă. Cu actualele proceduri durează foarte mult. Nu e vorba de bani. Dna prim-ministru, aveți susținerea noastră ca proiectele de autostrăzi din masterplan la care să adăugați și autostrada Nordului pe această procedură, să le declarați obiective de interes strategic pentru securitatea României. Vom fi certați, dar cel mai important este ca românii să meargă pe autostrăzi.

Nu putem da șansa Moldovei să devină o zonă de dezvoltare? Că potențial are. Respectăm toate condițiile, dar nu putem ca în industria contestațiilor să lucrăm. Apoi când ajungem să lucrăm, vin claimurile. Ministerul Transporturilor are de plătit 2 miliarde de lei pe claimuri, nu pe lucrări făcute. Putem face și Ministerul Claimurilor că va avea buget uriaș. Cum putem avea autostrăzi dacă unii funcționari blochează lucrările ca să vină cu claimurile?

Încă sistemul public nu e așezate cum trebuie. Pentru recalcularea pensiilor e nevoie de 1500 de oameni. Nu cumva în situații de genul ăsta, luăm din altă parte și ducem unde e nevoie? Că sunt instituții supraumflate. De exemplu, la Parlament, parlamentarii nu mai au loc. Cred că trebuie să faceți o analiză a sistemului bugetar. Cred că miniștrii nu se vor opune când li se vor cere descentralizarea. Sfatul meu e să vă luați foarte în serios. Doi, o reorganizare a ministerelor. Atâtea agenții sunt inventate în România care pun taxe și apoi spun că au autofinanțare. Sunt prea multe agenții.

Nicio bună guvernare nu rămâne nepedepsită, dar faptul că generăm atâta nervozitate arată că suntem pe calea cea bună și că nu mai suntem la cheremul unor interese străine. Nu e deloc ușor să iei o decizie bună pentru țara ta. Orice decizie deranjează niște interese.

Eu nu cedez și vă întreb, voi vreți să cedați, ca România să capituleze? PSD nu cedează, nu capitulează. Îndrăznesc cu tărie să cred în România, mergem mai departe și vom câștiga. Doamne ajută!