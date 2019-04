150241 – 25042019 – Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, in parteneriat cu Grupul Editorial Litera, desfasoara, pana pe 15 iunie 2019, campania de promovare si incurajare a lecturii – ”Cartea in Triumf”.

Pana la mijlocul lunii iunie, bucurestenii si turistii aflati in Capitala sunt invitati sa descopere universul minunat al cartilor, in atmosfera istorica a Arcului de Triumf. Simbol al statului national unitar roman, Arcul de Triumf devine gazda cartilor si cititorilor, fiind amenajat cu spatii de lectura si punct multimedia de informare culturala.

Miercuri seara, incepand cu ora 20.00, a avut loc un spectacol de video mapping care a transformat exteriorul Arcului de Triumf intr-o biblioteca virtuala. Animatia tridimensionala a avut ca teme centrale istoria, cartea si arta, oferindu-le participantilor un univers magic. Opere celebre ale omenirii, carti rare sau noutati au fost imbinate intr-o alegorie interactiva de culoare, lumina si sunet.

Pana pe 15 iunie, Arcul de Triumf va fi deschis zilnic, intre orele 10.00 si 17.30. Biletul de intrare la eveniment este unul simbolic, vizitatorii fiind provocati sa aduca cu ei o carte din propria biblioteca. Ulterior, toate cartile stranse vor fi selectate si donate comunitatilor defavorizate.

Campania vine in contextul in care, pe 23 aprilie, in fiecare an, este sarbatorita Ziua Internationala a Cartii si a Drepturilor de Autor, eveniment organizat de UNESCO, cu scopul promovarii lecturii, publicarii cartilor si a drepturilor de autor.