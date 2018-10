Bruxelles: Crearea unui grup de lucru interegional în scopul protecției micilor producătorilor și a produselor locale

147952 – 02102018 – La ședința comisiei de specialitate pentru resurse naturale și agricultură (NAT) din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) care a avut loc ieri, 1 octombrie la Bruxelles s-au dezbătut aspecte legate de alimentația sănătoasă, Politica agrară comună (PAC), respectiv alimentele bio, aici incluzându-se și produsele secuiești. Printre cei care au luat cuvântul s-a aflat și Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita și membru CoR care a vorbit despre specificul regiunii noastre, sprijinirea micilor producători și despre oportunitatea creării unui grup de lucru interegional (intergroup).

”Din punct de vedere al alimentației sănătoase, inițiativa este foarte importantă, respectiv și datorită faptului că produsele înregistrate cu marca ”Produs secuiesc”, micii producători locali, produsele sănătoase și bio sunt caracteristice zonei noastre. Astfel, la nivel european, dacă directivele vor avea în vedere producătorii locali și produsele sănătoase, probabil nu vor fi favorizate doar marile ferme, marii producători”, a afirmat Borboly Csaba.

Înființarea grupului de lucru interegional a fost lansată și în cadrul evenimentului care a avut loc anul trecut, în luna octombrie, intitulat Go local! – Best practices of sustainable food policy on local level, în cadrul săptămânii europene dedicată regiunilor și orașelor, și care s-a desfășurat la sediul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles. Atunci reprezentanții județului Harghita au prezentat o serie de produse care beneficiază de marca ”Produs Secuiesc”.

Consiliul Județean Harghita, cu sprijinul Comisiei Europene, Parlamentului European și Comitetului European al Regiunilor, organizează la data de 9 octombrie, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, 2018, de la Bruxelles, workshop-ul „Brain Drain: a one way ticket” dedicat migrației tinerilor și forței de muncă.