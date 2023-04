”Carpathian Vipers” au primit Cheia Spațiului Aerian Baltic

168457 – 03042023 – România și Portugalia au preluat conducerea celei de-a 62-a rotații a misiunii de Poliție Aeriană sub comandă NATO în Țările Baltice

În Baza Aeriană din Šiauliai (Lituania) a avut loc ceremonia de predare-primire (Hand over – Take over) a misiunii de Poliție Aeriană sub comandă NATO. România și Portugalia au preluat, într-un cadru oficial, de la partenerii polonezi și francezi, conducerea celei de-a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice.

La activitate au participat oficialități atât din partea celor cinci națiuni, cât și din partea Comandamentului Aerian Aliat (AIRCOM).

Din delegația română au făcut parte consilierul prezidențial pentru securitate națională al președintelui României, general (r) Ion Oprișor, ambasadorul României în Lituania, Cosmin George Dinescu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Viorel Pană, și locțiitorul pentru operații al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Robert Manea.

Detașamentul român ”Carpathian Vipers”, condus de comandor Cosmin Vlad, a primit, împreună cu detașamentul din Portugalia, Cheia Spațiului Aerian Baltic, de la aliații polonezi și francezi. Cheia reprezintă un simbol și o garanție a angajamentului NATO de a asigura protecția și integritatea statelor membre în fața oricăror posibile amenințări.

În următoarele patru luni, începând din 1 aprilie 2023, aeronavele de luptă F-16 române vor executa misiunea de poliție aeriană întărită (enhanced Air Policing), în timp ce aeronavele de luptă F-16 portugheze vor asigura misiunea de poliție aeriană.