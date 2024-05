Eveniment multinațional de Multiplicare a practicilor anticorupție

172167 – 22052024 – Seria activităților dedicate Zilei DGA (30 mai) a început la ARCUB – Centrul Cultural al Municiiului București, cu un evenimentul internațional Parteneriat European pentru Etică și Integritate, în cadrul proiectului Erasmus +.

Desfășurat sub denumirea ,,Cele mai bune practici în domeniul anticorupției, eticii și integrității” (Best practices in the field of anti-corruption, ethics and integrity), la eveniment a participat Linas Pernavas, președinte al EPAC/EACN (European Partners Against Corruption), precum și reprezentanți ai unor agenții de aplicare a legii din Franța, Lituania, Serbia și Republica Moldova și din MAI, Ministerul Justiției, ANI, instituții publice din cadrul platformelor Strategiei Naționale Anticorupție, universități și organizații neguvernamentale.

Au fost dezbătute posibile opțiuni și practici de formare în domeniul eticii și integrității (pentru formarea inițială a angajaților, cu accent pe contextul non-formal de formare, cursuri dedicate anticorupție pentru funcționari publici sau societatea civilă și activitățile de formare în mediul academic pentru formarea continuă – consilieri de integritate, formatori anticorupție etc.).